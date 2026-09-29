Продукцию из ВКО на 20% дешевле представят в Астане
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Жители столицы смогут приобрести продукцию восточноказахстанских производителей по ценам на 15-20% ниже рыночных.
Когда пройдет ярмарка
3 и 4 октября в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка Восточно-Казахстанской области.
Ярмарка пройдет на территории ипподрома по адресу: ул. Қарқаралы, 1. Торговые площадки будут работать с 7:00 до 18:00.
Что привезут
Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия Восточно-Казахстанской области.
Посетителям предложат более 50 видов продукции, в том числе:
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60 тонн мёда;
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6,5 тонны колбасных изделий;
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10 тонн молочной продукции;
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25 тонн растительного масла;
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9 тонн рыбы и рыбной продукции;
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37,5 тонны мяса сельскохозяйственных животных и птицы;
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2 тонны кумыса и национальных изделий;
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500 литров безалкогольных напитков;
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0,5 тонны пантовой продукции.
Какой объем продукции представят
Общий объем сельскохозяйственной продукции, предназначенной для реализации, составит 150,5 тонны.
Какими будут цены
Организаторы отмечают, что продукция на ярмарке будет продаваться на 15-20% ниже рыночных цен.
Астанчан приглашают посетить ярмарку и приобрести продукцию напрямую у производителей Восточного Казахстана.
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