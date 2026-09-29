Продукцию из ВКО на 20% дешевле представят в Астане

Жители столицы смогут приобрести продукцию восточноказахстанских производителей по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Когда пройдет ярмарка

3 и 4 октября в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка Восточно-Казахстанской области.

Ярмарка пройдет на территории ипподрома по адресу: ул. Қарқаралы, 1. Торговые площадки будут работать с 7:00 до 18:00.

Что привезут

Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия Восточно-Казахстанской области.

Посетителям предложат более 50 видов продукции, в том числе:

60 тонн мёда;

6,5 тонны колбасных изделий;

10 тонн молочной продукции;

25 тонн растительного масла;

9 тонн рыбы и рыбной продукции;

37,5 тонны мяса сельскохозяйственных животных и птицы;

2 тонны кумыса и национальных изделий;

500 литров безалкогольных напитков;

0,5 тонны пантовой продукции.

Какой объем продукции представят

Общий объем сельскохозяйственной продукции, предназначенной для реализации, составит 150,5 тонны.

Какими будут цены

Организаторы отмечают, что продукция на ярмарке будет продаваться на 15-20% ниже рыночных цен.

Астанчан приглашают посетить ярмарку и приобрести продукцию напрямую у производителей Восточного Казахстана.