Продукцию напрямую от фермеров смогут купить жители Актобе
Главная цель мероприятия – дать сельхозтоваропроизводителям возможность напрямую продавать свою продукцию жителям города.
25 Сентября 2026, 20:56
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25 Сентября 2026, 20:5625 Сентября 2026, 20:56
144Фото: Istockphoto
Жители и гости Актобе смогут приобрести мясную и молочную продукцию напрямую у местных производителей. Сельскохозяйственная ярмарка состоится 26 сентября на коммунальном рынке «Табыс».
Кто примет участие
В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители Айтекебийского, Каргалинского и Мугалжарского районов.
Для продажи мясной продукции на рынке выделено 11 торговых мест в первом ряду.
Что можно будет купить
Посетителям представят широкий ассортимент мясной и молочной продукции местного производства.
Также на ярмарке будет представлена продукция, произведенная в рамках проекта «Ауыл аманаты».
Организаторы также рассчитывают обеспечить актюбинцев доступными продуктами местного производства.
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