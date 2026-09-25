  • Главная
  • Новости
  • Продукцию напрямую от фермеров смогут купить жители Актобе

Продукцию напрямую от фермеров смогут купить жители Актобе

Главная цель мероприятия – дать сельхозтоваропроизводителям возможность напрямую продавать свою продукцию жителям города.

25 Сентября 2026, 20:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Istockphoto 25 Сентября 2026, 20:56
25 Сентября 2026, 20:56
144
Фото: Istockphoto

Жители и гости Актобе смогут приобрести мясную и молочную продукцию напрямую у местных производителей. Сельскохозяйственная ярмарка состоится 26 сентября на коммунальном рынке «Табыс».

Кто примет участие

В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители Айтекебийского, Каргалинского и Мугалжарского районов.

Для продажи мясной продукции на рынке выделено 11 торговых мест в первом ряду.

Что можно будет купить

Посетителям представят широкий ассортимент мясной и молочной продукции местного производства.

Также на ярмарке будет представлена продукция, произведенная в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Организаторы также рассчитывают обеспечить актюбинцев доступными продуктами местного производства.

Самое читаемое

Наверх