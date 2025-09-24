27–28 сентября на ипподроме "Қарқалы" в столице пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и производителей из Алматинской области, передает BAQ.KZ.со ссылкой на акимат Алматинской области.

Жителям и гостям города представят 178 тонн свежей продукции — от мяса и молочных изделий до овощей, фруктов и прочих товаров повседневного спроса.

Цены обещают быть на 15% ниже среднерыночных, что делает ярмарку отличной возможностью выгодно пополнить запасы и поддержать отечественных производителей. В ассортименте — мясо и птица, молочная продукция, картофель, лук, сезонные овощи, яблоки, фрукты, а также мёд, крупы, яйца и многое другое.

Ярмарка пройдёт с 9:00 до 18:00 и станет не только удобным местом для покупок, но и площадкой для укрепления связей между городом и аграрными регионами страны.