  • 24 Сентября, 15:38

Продукты дешевле на 15%: в Астане готовятся к масштабной сельхозярмарке

Продукты от фермеров и без наценок.

Сегодня, 14:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Depositphotos Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
63
Фото: Depositphotos

27–28 сентября на ипподроме "Қарқалы" в столице пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и производителей из Алматинской области, передает BAQ.KZ.со ссылкой на акимат Алматинской области.

Жителям и гостям города представят 178 тонн свежей продукции — от мяса и молочных изделий до овощей, фруктов и прочих товаров повседневного спроса.

Цены обещают быть на 15% ниже среднерыночных, что делает ярмарку отличной возможностью выгодно пополнить запасы и поддержать отечественных производителей. В ассортименте — мясо и птица, молочная продукция, картофель, лук, сезонные овощи, яблоки, фрукты, а также мёд, крупы, яйца и многое другое.

Ярмарка пройдёт с 9:00 до 18:00 и станет не только удобным местом для покупок, но и площадкой для укрепления связей между городом и аграрными регионами страны.

Самое читаемое

Наверх