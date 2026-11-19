В Костанае остановки, которые должны защищать пассажиров от холода, сами стали проблемой. Обычные стеклянные павильоны продуваются насквозь, а тёплые, на которые потратили миллионы тенге, страдают от вандализма и нередко превращаются в ночлег для бездомных. Теперь городские власти намерены отказаться от строительства новых отапливаемых остановок и сделать обычные более защищёнными от ветра и снега, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в городе более 500 остановочных павильонов, из которых 17 – тёплые. Первые такие конструкции появились ещё в 2023 году и обошлись бюджету в 15–17 млн тенге каждая. Однако за три года решить проблемы с их эксплуатацией так и не удалось.

Жители продолжают жаловаться на холод, сломанные двери, грязь и неприятный запах. Подрядчики ежемесячно меняют десятки замков, а власти ищут способы защитить павильоны от вандализма. Среди предложений – система видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая сможет выявлять несанкционированное проникновение.

При этом аким Костаная Марат Жундубаев считает, что городу нужны не дорогие отапливаемые конструкции, а качественные остановки, которые действительно защищают от непогоды.

Теплые не нужны, нужны герметичные и не продуваемые

О том, в каком состоянии остановки для общественного транспорта встретят новую зиму, сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Даурен Аскаров.

"Более 500 остановок расположены вдоль всей маршрутной городской сети улиц, по которым движется общественный транспорт. Общее количество теплых остановок достигло 17–ти, к обычным в следующем году прибавится еще 20", – уточнил руководитель отдела ЖКХ.

Однако аким Костаная Марат Жундубаев подверг жесткой критике, как качество остановок, так и их стоимость.

"Много жалоб поступает от горожан на остановки. Автобусные конструкции продуваются насквозь – сверху и снизу. Вход открытый, поэтому ждать автобуса в них порой невозможно. Обратите на это внимание и сделайте более герметичными", – обратился глава областного центра к представителю подрядной организации.

Он также раскритиковал состояние теплых остановок, в которых, помимо отопления, есть видеонаблюдение, кондиционеры и итальянские замки на дверях.

"Конечно те, что установили, нужно сохранить, за ними подрядчик должен следить. Но, по моему мнению, дальше устанавливать теплые остановки не имеет смысла. Они дорого обходятся бюджету и еще дороже в обслуживании", – выразил свою точку зрения аким Костаная.

По его словам, остановки должны хорошо защищать от дождя и ветра – это главное. Но согревать людей дождливой осенью или холодной зимой – не их задача. Люди, которые ждут автобусы, одеты по сезону. Интервал движения городские перевозчики должны строго соблюдать. Максимально он равен 15–ти минутам. Если пассажирам приходится ждать дольше, стоит писать жалобы на водителей автобусов, а не возмущаться отсутствием теплых остановок, констатировал градоначальник. К тому же такие конструкции стали настоящей головной болью для пассажиров, властей и полиции.

Стоят, но не греют и закрыты на замок

В связи с чем возникает вопрос: зачем вообще нужно было устанавливать дорогостоящие теплые павильоны, если от них больше вреда, чем пользы? Идея принадлежала акиму региона Кумару Аксакалову. Он озвучил ее в 2022 году. Главной целью было не только помочь людям с обогревом в зимнее время при долгом ожидании общественного транспорта, но и привлечь бизнесменов, чтобы они использовали мини–павильоны. Бюджетное финансирование обещали обеспечить.

Первые 11 остановок, обшитые утеплителем снаружи и оснащенные батареями внутри, появились в Костанае в 2023 году. Стоимость каждой вместе с монтажом оборудования обошлась городскому бюджету в 15–17 млн тенге. Для сравнения: установка стандартного павильона без обогрева стоила налогоплательщикам в два раза дешевле, а монтаж облегчённых открытых конструкций – чуть более одного миллиона тенге.

Несмотря на приличную сумму вложений, заработали теплые остановки не сразу. В декабре 2023 года жители массово начали жаловаться на то, что павильоны с обогревом наглухо закрыты на замок.

"Если не смогли отопление подключить к зиме, хотя бы двери открыли! А то остановка есть, а от холода спрятаться негде!" "Потратили уйму денег, весь год что–то монтировали, а мы в холода мерзнем!" "За такие деньги можно однокомнатную квартиру купить, а они на негреющие остановки потратили!", – писали жители свои возмущения, как в комментариях на официальной странице акима Костаная, так и во всех доступных пабликах.

Отделу ЖКХ акимата Костаная пришлось реагировать на массовые недовольства горожан. Причина закрытия теплых остановок в разгар морозов оказалась банальной: подрядчик не успел подключить конструкции к электросети и нарушил сроки сдачи объектов.

В связи с этим договор с ним расторгли и отправили в число недобросовестных. Новую подрядную организацию пришлось искать буквально на ходу. Ею стала местная обслуживающая компания, которая устранила все недочеты, отремонтировала замки, дверные ручки, установила кондиционеры и даже сеть Wi–Fi.

Ручки сломаны, замки сорваны, грязь и антисанитария

И когда долгожданные теплые остановки наконец распахнули свои двери перед пассажирами, многим людям они понравились. Но появилась другая проблема: в них массово стали заселяться люди без определенного места жительства. Портили строения– ломали ручки, срывали замки, повреждали лавочки.

Проблема сохраняется по сей день. Хулиганы регулярно разбивают закалённые стёкла, выводят из строя подсветку и воруют климатическое оборудование – кондиционеры или обогреватели.

Количество жалоб на вандализм и неприятных обитателей остановочных павильонов, по сообщению службы Айкомек, превышает 10–15 обращений в неделю. На "ужасный вандализм" пожаловался и руководитель подрядной организации, взявшей на себя обязательства по обслуживанию остановок.

"По 30–40 замков меняем в месяц! Ломают, несмотря на видеокамеры и регулярные обращения в полицию. Это постоянная проблема", – говорит руководитель подрядного ТОО Василий Авдеенков.

Он уточнил, что проект строительства теплых остановок довольно дорогостоящий, но, по его мнению, себя оправдывает. Жителям в них тепло и уютно, а проблему с бездомными людьми нужно решать системно и постепенно.

"Изначально замки и ручки у нас были даже итальянского производства. Когда их ломали, подходила только оригинальная фурнитура. Ее нужно было заказывать за рубежом и долго ждать. Люди за это время успевали пожаловаться еще несколько раз", – пояснил подрядчик.

В итоге от итальянских замков и ручек отказаться пришлось, заменив на автоматические попроще. Но случаи вандализма до сих пор нередки, потому фурнитуру регулярно обновляют.

Проблема в том, что теплые остановки оснащены автоматическим замком. Его держат открытым только днем, а на ночь блокируют. Но бомжи срывают его, заходят внутрь, чтобы погреться и переночевать. После них остается мусор и грязь.

Помимо сломанных ручек и замков, много нареканий на антисанитарию и стойкий неприятный запах внутри павильонов. Эту проблему подрядчики регулярно решают с помощью "сухого пара". Ароматизированная смесь, въедается в стены остановок и нейтрализует зловоние хотя бы на время.

Руководитель обслуживающей организации признает: не смотря на постоянную работу по восстановлению и обновлению конструкций, жалобы продолжают поступать ежедневно.

Что делать с бездомными: антивандальные лавочки или ИИ?

Но если сломанная фурнитура и неприятный запах проблемы устранимые, то людей без определенного места жительства из города не переселишь. Скоро зима с морозами и метелями, которая заставит бездомных не только заходить в остановки, но и практически там жить. Пассажиры снова начнут атаковать акимат и подрядчика жалобами и все проблемы вернутся.

Однако директор обслуживающей организации смотрит на ситуацию с оптимизмом. В прошлом году он подготовил несколько предложений, с которыми планировал обратиться в акимат. Первая идея – установить сигнализацию на каждую тёплую остановку. Если ночью кто–то попытается взломать замок, сработает сирена, и на место приедет полиция. Хотя расчет больше на то, что нарушители сбегут ещё до её прибытия. Стоимость оснащения одной остановки системой сигнализации оценивается примерно в 600 тысяч тенге.

Вторая инициатива – установка внутри павильонов антивандальных скамеек, которые будет невозможно повредить или вынести. Сейчас внутри широкие и длинные лавочки, очень удобные для ночлега. Но подрядчик хочет применить зарубежную систему, когда устанавливаются лавочки, на которых можно только сидеть. Стоит лечь, появляются небольшие шипы.

Однако, все упирается в финансы городской казны. Оплату электроэнергии и отопления всех 17 павильонов полностью покрывает местный бюджет. Зимнее содержание таких конструкций требует десятки миллионов тенге, а в случае оснащения павильонов сигнализацией и антивандальными скамейками их цена вырастет ещё выше.

"Нас и так критикуют за слишком дорогое содержание теплых остановок, а если ценник вырастет, будет еще больше жалоб. Хотя с их обслуживанием больше головной боли, чем прибыли. Но, учитывая все эти факторы, решили отказаться от установки антивандальных лавочек и сигнализации, и разработали другую систему на основе использования искусственного интеллекта", – поделился руководитель обслуживающего ТОО.

Система заключается в том, что ИИ распознает несанкционированное вторжение, на что оперативно реагирует полиция.

По словам Авдеенкова, в прошлом году, когда правоохранители реагировали на обычные вызовы жителей или подрядчика, за месяц работы удалось снизить количество жалоб. Но в этом году система реагирования усложнилась, появилось больше бумажной волокиты, необходимость присутствия в судах, поэтому по мелким хулиганствам сотрудников беспокоят редко.

Новая идея, основанная на использовании ИИ, менее затратная, а задач может решать больше. Сейчас она разработана в тестовом режиме, но скоро ее планируют озвучить городским властям.

Ночлежку нужно расширить вдвое, но проект не реализован

На данный момент планируют частично отказаться от теплых павильонов, а взамен устанавливать качественные неотапливаемые сооружения «северного исполнения», как назвал их глава города. Они не должны продуваться снизу и сверху, служить надёжной защитой от снега и дождя.

Теплыми остановками хотят обустроить только отдаленные поселки, которые не так давно вошли в черту города и микрорайонов с большими интервалами между рейсами общественного транспорта.

Проблему с людьми, которые появляются в теплых остановках, явно не от хорошей жизни, власти, решать не хотят. Сейчас в Костанае всего один центр социализации и адаптации для таких людей. Он позволяет ресоциализировать около 80–100 человек в год.

При центре адаптации есть и отделение для ночного пребывания, так как большинство бездомных не хочет отказываться от бродяжничества, но хочет найти приют на зимнее время. В связи с чем, ночное отделение, куда более востребовано, чем сам центр для длительного пребывания. Только за прошлый год через учреждение прошло около 8000 человек, склонных к бродяжничеству. Впрочем, как сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова, некоторые из посетителей хотели бы остаться для ресоциализации.

"Но для них просто не хватило мест. Центр рассчитан всего на 42 койко–места, а нужно хотя бы в два раза больше", – объяснила руководитель отдела.

По ее словам, из–за нехватки мест приходится отказывать в длительном пребывании больше половине людей без определенного места жительства.

В ведомстве уточнили, что об этой проблеме городским властям известно уже несколько лет. Еще в 2024 году отдел строительства акимата города разработал проектно–сметную документацию на расширение центра адаптации. Согласно ей, у основного здания должна была появиться пристройка на 50 койко–мест. Увеличение центра почти двое было оправдано, что доказывает и нынешняя непростая ситуация с теплыми остановками. Однако, несмотря на получение положительного заключения государственной экспертизы, новая пристройка так и не появилась.

Причина стандартная – нехватка средств. Но сейчас она приводит к тому, что город вынужден отказываться от другого нужного проекта по установке теплых остановок. И, если бы проблему с бездомными решили своевременно, возможно, и причин для отказа от теплых павильонов было меньше. Впрочем, идея с использованием ИИ тоже вполне вменяемая и интересная. И, как уверяет подрядчик, и что самое главное для властей – менее затратная. Так что если она пройдет испытание на состоятельность, а потом на внедрение, то может стать главным решением проблем с вандализмом и антисанитарией в теплых павильонах.