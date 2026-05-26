Проект Almaty Superski вынесли на общественные слушания
В Алматы проходят общественные слушания по проекту строительства горного курорта «Almaty Superski» в урочище Кок-Жайляу.
В слушаниях принимают участие представители государственных органов, экологи, эксперты, общественные активисты и жители города, передает BAQ.kz.
Что обсуждают на слушаниях
В ходе встречи участники обсуждают вопросы развития Алматинского горного кластера, совершенствования туристической инфраструктуры и соблюдения экологических требований.
Отдельное внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий Иле-Алатау и влияния будущего курорта на экосистему региона.
В рамках обсуждений рассматриваются предложения и замечания общественности, а также возможные механизмы минимизации экологической нагрузки.
Что известно о проекте
Проект «Almaty Superski» предусматривает создание современного горного курорта международного уровня рядом с Алматы.
Разработчики заявляют, что инициатива направлена не только на развитие зимнего туризма — лыжного спорта и сноубординга, — но и на формирование круглогодичной туристической инфраструктуры.
В проект также входят пешие маршруты, экотуризм, спортивные и семейные активности, а также развитие современной горной инфраструктуры.
