Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерство транспорта, акимат Астаны и компания inDrive подписали меморандум о намерениях по реализации в 2026 году пилотного проекта беспилотного такси в столице. Документ закрепляет готовность сторон к совместной работе по внедрению автономного транспорта в городскую среду.

Астана станет одним из первых городов Казахстана, где в 2026 году на маршрут выйдет беспилотное такси от inDrive. Проект рассматривается как часть стратегии развития "умного" города и цифровой инфраструктуры, а также как инструмент повышения безопасности, комфорта и качества городской мобильности. Реализация пилота начнется с запуска тестового полигона и формирования так называемой регуляторной песочницы, предусматривающей адаптацию законодательства и оценку готовности инфраструктуры. Практическая работа над проектом стартует с начала 2026 года.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что внедрение беспилотного такси станет важным этапом в развитии умной и безопасной мобильности. По его словам, принципиальное значение имеет поэтапный подход с приоритетом безопасности граждан, прозрачного регулирования и технологической готовности городской среды. Он подчеркнул, что Астана станет площадкой для реального тестирования новых решений перед их возможным масштабированием.

Совместно с акиматом столицы определен предварительный маршрут пилотного проекта — от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza, передает BAQ.KZ.

Перед запуском будет проведена всесторонняя подготовка, направленная на обеспечение безопасности пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. На линии планируется использование самоуправляемых автомобилей, уже эксплуатируемых в крупнейших городах мира и прошедших проверку на надежность. Движение будет осуществляться после оценки дорожных рисков и под контролем оператора и производителя.

Руководитель бизнеса inDrive в Казахстане Арай Бекембаев заявил, что компания рассматривает участие в проекте как важное партнерство с государственными органами и акиматом Астаны. Он напомнил, что именно столица Казахстана 11 лет назад стала первым городом в международном развитии inDrive, и подчеркнул стремление компании обеспечить безопасные и доступные поездки с использованием передовых технологий автономного вождения.

Ранее inDrive начала реализацию стратегии автономной мобильности в Саудовской Аравии, и накопленный опыт планируется применить в Казахстане. Вызов беспилотного такси будет доступен через мобильное приложение компании, а в аэропорту Астаны предусмотрено обустройство специальной зоны посадки пассажиров. Полноценный запуск пилотного проекта станет возможным при положительных результатах тестирования и наличии необходимых регуляторных механизмов и инфраструктурных требований.

В компаниях-производителях отмечают, что в странах и городах, где беспилотное такси уже используется, уровень безопасности поездок значительно вырос, а количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми травмами сократилось до 90 процентов. Ожидается, что внедрение автономного транспорта также окажет влияние на развитие рынка сервисов городской мобильности.