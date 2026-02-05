5 февраля в 22:00 по времени Китая на популярном телеканале Hunan TV состоится официальная премьера международного проекта Voice Beyond Horizon. В Казахстане программа выйдет в эфир 14 февраля на телеканале Qazaqstan, передает BAQ.KZ.

Проект инициирован всемирно известным казахстанским артистом Димашем Кудайбергеном. Съёмки проходили полностью на территории Казахстана и охватили шесть регионов: Туркестанскую, Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Астана и Алматы.

В проекте приняли участие исполнители из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии.

Программа познакомит зарубежную аудиторию с природным разнообразием и туристским потенциалом страны. Зрителям покажут знаковые локации: древний Туркестан, пейзажи Бозжыры и побережье Каспийского моря, озёра Каинды и Кобейтуз, туристское село Саты, Капчагайское водохранилище, а также Щучинско-Боровскую курортную зону.

Как отметил председатель правления АО "НК Kazakh Tourism" Талгат Газизов, проект станет частью стратегии продвижения Казахстана через международные медиаплатформы.

"Мы выстраиваем сотрудничество с ведущими мировыми телеканалами и платформами, такими как Euronews Travel и Amazon Prime Video. Благодарим Димаша Кудайбергена за инициативу проекта Voice Beyond Horizon, который представит туристские локации Казахстана миллиардной международной аудитории", — заявил он.

Аудитория телеканала Hunan TV превышает 1,9 млрд человек. Трансляция также будет доступна на цифровой платформе Mango TV.