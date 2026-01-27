АО "Kazakh Tourism" активно реализует международные медиа-проекты для продвижения туристического потенциала Казахстана за рубежом. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления компании Талгат Газизов, передает BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых проектов стало совместное казахстанско-китайское музыкальное тревел-шоу Voice Beyond Horizon, инициированное народным артистом Казахстана и амбассадором туризма Димашем Кудайбергеном.

"Это совместный казахстанско-китайский музыкальный тревел-шоу Voice Beyond Horizon, который был реализован при поддержке Kazakh Tourism, государственных органов и регионов. Съёмки прошли в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Астане", — рассказал Талгат Газизов.

Премьера проекта запланирована на февраль текущего года, при этом трансляция будет доступна миллиардной аудитории китайского телеканала. Кроме того, Казахстан был представлен в международных тревел-проектах Euronews Travel, Amazon Prime Video, Первого канала и французского телеканала M6.

Отдельное внимание уделяется цифровому продвижению. Как отметил глава Kazakh Tourism, ежегодный онлайн-фестиваль Наурыз стабильно вызывает высокий интерес в социальных сетях.