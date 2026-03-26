Планы SpaceX по запуску большого числа спутников, включая потенциальные орбитальные центры обработки данных, стали предметом обсуждения в научном сообществе, передает BAQ.kz.

По данным астронома Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл, количество действующих спутников Starlink уже превысило 10 000. Это стало возможным после очередного запуска ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту 25 аппаратов.

Астрономы отмечают, что увеличение числа спутников уже влияет на наблюдения за ночным небом. Ранее аппараты отражали солнечный свет и оставляли заметные следы на снимках телескопов.

Несмотря на попытки снизить яркость спутников, проблема, по словам специалистов, полностью не решена.

Дополнительное внимание вызвали планы компании по запуску до миллиона спутников, которые могут использоваться как орбитальные центры обработки данных. Эти предложения рассматриваются в Федеральная комиссия по связи США.

"Создается ощущение, что это подрывает то, чего мы достигли за последние несколько лет", - отметил в комментарии для СМИ астроном и консультант по вопросам тёмного неба Джон Барентайн.

По его словам, новые спутники могут находиться на орбитах, где будут постоянно освещены Солнцем.

"Они будут находиться на орбитах с высоким наклоном и будут полностью освещены солнечным светом даже в полночь", - объясняет эксперт.

Исследователи также обращают внимание на возможные экологические аспекты. В частности, речь идет о влиянии сгорания спутников в атмосфере.

"Это вызов, не похожий ни на один из тех, с которыми мы сталкивались до сих пор", - добавил Барентайн.

В свою очередь представители SpaceX заявили о намерении минимизировать возможное воздействие на атмосферу, однако подробности пока не раскрываются.

Обсуждение проекта продолжается в рамках процедуры оценки, инициированной регулятором.