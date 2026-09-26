Проект Joltap: 13 тыс. астанчан трудоустроены на постоянные рабочие места

Инициатива, реализуемая по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, за три года показала свою эффективность в подготовке квалифицированных кадров для МСБ и сферы услуг. О результатах и особенностях работы проекта рассказала руководитель проекта Дана Жунусова.

За время существования проекта в него обратилось порядка 42 тыс. граждан, обучение завершили 22 тыс. граждан.

«На сегодняшний день 60% наших выпускников трудоустроены, 17% работают в формате фриланса, а порядка 2 тыс. человек открыли свое небольшое дело. То есть кто-то открыл швейное ателье, кто-то – кофейные островки, поскольку мы обучаем профессии бариста, а кто-то – небольшие мебельные или сварочные цеха», — отметила Дана Жунусова.

Среди участников проекта 73% составляют женщины. Обучение прошли представители свыше 9,3 тыс. семей из категории социально уязвимых слоев населения, в том числе более 4,6 тыс. многодетных семей.

Всего в рамках Joltap разработано 30 авторских программ, созданных совместно с работодателями: 19 рабочих специальностей, среди которых швеи, пекари, электрогазосварщики и сборщики мебели, а также 11 цифровых направлений, включая SMM, таргетинг, графический дизайн и мобилографию. Важной особенностью цифровых курсов стало внедрение инструментов ИИ, позволяющих создавать рекламу и продвигать свое дело без привлечения сторонних специалистов. Теоретическая база расположена в специализированных классах, а практику проходят на базе 11 действующих предприятий города и цехов.

Обучение на курсах является полностью бесплатным, а программы не дублируют специальности, преподаваемые в колледжах. Записаться на них могут жители Астаны, а также прилегающих населенных пунктов, включая город Қосшы, при этом наличие постоянной регистрации не требуется. Запись проводится в мобильных пунктах «Баршаға мүмкіндік», а также на базе районных акиматов и карьерных центров Управления занятости столицы. После завершения учебы участники продолжают получать экспертную поддержку от преподавателей-практиков. На сегодняшний день проект выступает проактивным и действенным дополнением к госмерам содействия занятости, а спрос на обучение остается высоким – ежемесячная очередь составляет не менее 3 тыс. человек.

Проект будет масштабирован на все регионы согласно поручению Главы государства, данному в выступлении на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.