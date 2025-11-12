Проект Казахстана по развитию сельских школ вошёл в мировой рейтинг
Опыт Казахстана по развитию малокомплектных школ включён в международный рейтинг HundrED Global Collection 2026 — список 100 лучших образовательных инноваций мира, рекомендованных к масштабированию. Отбор проводила финская некоммерческая организация HundrED: в 2025 году на конкурс было подано более 800 заявок, и казахстанский проект успешно прошёл в число финалистов, передает BAQ.KZ.
Проект "Развитие потенциала малокомплектных школ с использованием цифровых технологий" реализовывался в Актюбинской области в 2023–2024 годах по поручению Главы государства. В пилотном проекте участвовали 134 малокомплектные и 12 опорных школ региона, где обучаются более 10 тысяч учащихся. Было проведено 12 000 онлайн-уроков с участием более 1 000 учителей, что позволило значительно расширить доступ к качественному образованию для детей в отдалённых сельских районах.
Финансирование проекта обеспечивали акимат Актюбинской области и фонд "Қазақстан халқына". На материально-техническое оснащение малокомплектных школ через фонд выделено 2,063 млрд тенге, а акимат области направил около 2 млрд тенге на ремонт кабинетов, обеспечение высокоскоростным интернетом и стимулирующие выплаты педагогам.
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова регулярно посещает малокомплектные школы в отдалённых районах, контролируя организацию учебного процесса, оснащение школ и кадровое обеспечение.
Проект подтверждает приверженность Казахстана обеспечению равных возможностей для всех детей и развитию качественного образования в сельской местности.
