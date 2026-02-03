Проект новой Конституции Казахстана сохраняет все права и свободы человека, а в ряде вопросов усиливает их, заявил Артур Ластаев на заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

В преамбуле впервые закрепляется неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, а раздел о правах человека основывается на трех ключевых категориях: права, свободы и обязанности.

– Приоритет прав человека органично встраивается во все основные общественные институты, а права и свободы человека признаются абсолютными и неотчуждаемыми, — отметил Ластаев.

По его словам, в новой редакции уточнены правила содержания под стражей, обеспечена возможность активной защиты своих прав, включая необходимую оборону, и закреплена неприкосновенность частной жизни в условиях цифровизации. Также проект устанавливает баланс между свободой выражения мнений и ответственностью за последствия публичных высказываний.

– Свобода одного человека заканчивается там, где начинаются права другого. Этот принцип международного права нашел свое отражение в новой Конституции, — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Кроме того, как отмечает он, проект закрепляет секулярный характер государства, равноправие мужчин и женщин в браке, запрет на принудительные религиозные обряды и защиту прав детей и женщин, что особенно важно для многонациональной и мультиконфессиональной страны.