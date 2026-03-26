Премьер-министр Олжас Бектенов посетил Туркестанскую область и ознакомился с ходом строительства одной из крупнейших электростанций страны, которая должна обеспечить стабильность энергосистемы южного региона, передает BAQ.kz.

Проект реализуется в Сайрамском районе по поручению Президента и предусматривает строительство электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1000 МВт.

Будущий энергообъект станет крупнейшей газовой электростанцией в Казахстане. В его состав войдут 4 газовые турбины, 4 котла-утилизатора и 2 паровые турбины. Используемая технология позволяет дополнительно вырабатывать электроэнергию за счет тепла выхлопных газов и считается одной из самых эффективных и экологичных.

Премьер-министр подчеркнул стратегическое значение проекта, ссылаясь на слова Касым-Жомарта Токаева.

"Глава государства отметил, что ввод новых генерирующих мощностей является необходимым условием для развития современной энергоемкой экономики. Обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения — одна из ключевых задач Правительства", - заявил он.

По его словам, запуск станции позволит создать резерв мощности и усилить энергосистему юга страны.

"Обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения и формирование устойчивой энергетической базы — одна из ключевых задач Правительства. Мы видим, что Туркестанская область динамично развивается, у региона высокий потенциал в промышленности, сельском хозяйстве. Реализация проекта ПГУ позволит создать дополнительный резерв мощности и укрепить устойчивость энергосистемы всего южного региона. Станция станет важным элементом социально-экономического развития и создаст основу для реализации новых инвестиционных проектов", - дополнил премьер-министр.

О текущем статусе строительства доложил председатель правления ТОО "ПГУ Туркестан" Улан Буркитов. По его данным, ввод объекта запланирован до конца 2026 года.

На сегодняшний день уже завершены ключевые этапы: подготовлены фундаменты основных объектов, включая главный корпус и распределительные устройства, а также установлены четыре газовые турбины с генераторами производства Siemens Energy.

Строительство ведет международный консорциум с участием казахстанской и южнокорейской компаний. На площадке задействовано более 1000 человек и 150 единиц техники. Ведутся монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций и другие работы.

После запуска станция обеспечит более 600 постоянных рабочих мест.

Проект имеет ключевое значение для региона: сейчас Туркестанская область потребляет в среднем 445 МВт электроэнергии при собственной генерации всего 136,5 МВт. Новая станция позволит полностью покрыть дефицит и обеспечить стабильную работу энергосистемы в пиковые периоды.

В целом по стране объем производства электроэнергии в прошлом году составил 123,1 млрд кВт·ч (117,9 млрд кВт·ч в 2024 году). В текущем году планируется ввести 1980 МВт новой генерации и еще 683 МВт — за счет модернизации существующих мощностей.

По итогам рабочей поездки премьер-министр поручил профильным ведомствам обеспечить реализацию проекта в установленные сроки с соблюдением экологических требований и синхронизацией с сетевой инфраструктурой.