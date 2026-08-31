В Карагандинской области началась практическая реализация крупного проекта по освоению вольфрамовых месторождений «Северный Катпар» и «Верхнее Кайракты». Проект предполагает создание в Казахстане полного производственного цикла – от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Какие работы уже начались

Подготовка на месторождении ведется второй месяц. На территории обустраиваются производственные площадки, подъездные дороги и полевая инфраструктура, проводятся геодезические работы.

Параллельно разрабатывается окончательное технико-экономическое обоснование проекта. Завершить эту работу планируется до конца 2027 года.

«Сегодня мы даём старт важному для Карагандинской области и всей страны проекту – освоению крупнейших месторождений вольфрама в мире «Северный Катпар» и «Верхнее Кайракты». Помимо притока иностранных инвестиций, проект даст серьёзный экономический импульс Шетскому району. После ввода объекта в эксплуатацию будут созданы 1200 новых рабочих мест», – отметил заместитель акима Карагандинской области Шынгыс Суюнбаев.

Что предусматривает проект

Генеральный директор Cove Kaz Capital Group Доминик Хитон отметил, что компания намерена создать в Казахстане современную вольфрамовую горнодобывающую и перерабатывающую отрасль.

«Наша задача – не просто разработать месторождение, а создать в Казахстане современную, международно конкурентоспособную вольфрамовую горнодобывающую и перерабатывающую отрасль. Это означает инвестиции в переработку и создание добавленной стоимости внутри страны, новые рабочие места, развитие профессиональных компетенций и участие казахстанских компаний в цепочке поставок проекта», – сказал он.

По словам главного директора по инвестициям и стратегии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Данияра Идрисова, партнеры планируют сформировать полный производственный цикл – от добычи и обогащения руды до металлургического передела и выпуска готовой вольфрамовой продукции.

Сколько инвестируют

Объем инвестиций в освоение двух месторождений и создание необходимой горнодобывающей и перерабатывающей инфраструктуры оценивается примерно в 1,1 млрд долларов.

После выхода на проектную мощность два месторождения смогут производить около 12 тыс. тонн вольфрамовой продукции в год. Это соответствует примерно 15% текущего мирового объема добычи вольфрама.

Проект предусматривает не только добычу и обогащение руды, но и ее глубокую переработку непосредственно в Казахстане. Это позволит сформировать новую производственную цепочку в сфере критически важных минералов.

Когда начнется строительство

Согласно текущему графику, основные строительные работы могут начаться в 2028 году, а пусконаладочные работы – в 2029 году.

Реализация проекта должна привлечь в регион иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и расширить возможности казахстанских компаний по участию в промышленной цепочке.