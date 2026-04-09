В Павлодарской области восстановили права инвестора, реализующего проект строительства овощехранилища. Ранее из-за отказа в продлении аренды земли проект оказался под угрозой срыва, передает BAQ.KZ.

Речь идет о крестьянском хозяйстве «Богдан», которое реализует инвестиционный проект, имеющий значение для развития аграрного сектора региона.

Общий объем инвестиций составляет около 600 млн тенге. Также проект предусматривает создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры хранения сельхозпродукции.

Ранее местный исполнительный орган отказал инвестору в продлении срока аренды земельного участка, что фактически могло привести к остановке проекта.

«Отказ в продлении аренды поставил реализацию проекта под угрозу», - отмечается в информации.

После принятых мер права инвестора на земельный участок были восстановлены, что позволило продолжить реализацию проекта.

Виновные должностные лица привлечены к ответственности за воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Овощехранилище рассматривается как важный объект для обеспечения продовольственной стабильности и развития сельского хозяйства в регионе.

Ранее прокуратура Восточно-Казахстанской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов помогла ТОО «Скай Тау Риддер» восстановить права на получение дополнительного земельного участка в Риддере, где реализуется проект реконструкции горнолыжного комплекса с 20 рабочими местами: ранее акимат отказывал из-за якобы санитарной зоны железной дороги, однако проверка подтвердила допустимость строительства, после чего барьер был снят, что позволит развивать туризм и привлекать инвестиции.