Проект на 600 млн едва не сорвался: инвестору вернули землю
В Павлодарской области инвестору вернули право на земельный участок, без которого мог сорваться проект строительства овощехранилища стоимостью около 600 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области восстановили права инвестора, реализующего проект строительства овощехранилища. Ранее из-за отказа в продлении аренды земли проект оказался под угрозой срыва, передает BAQ.KZ.
Речь идет о крестьянском хозяйстве «Богдан», которое реализует инвестиционный проект, имеющий значение для развития аграрного сектора региона.
Общий объем инвестиций составляет около 600 млн тенге. Также проект предусматривает создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры хранения сельхозпродукции.
Ранее местный исполнительный орган отказал инвестору в продлении срока аренды земельного участка, что фактически могло привести к остановке проекта.
«Отказ в продлении аренды поставил реализацию проекта под угрозу», - отмечается в информации.
После принятых мер права инвестора на земельный участок были восстановлены, что позволило продолжить реализацию проекта.
Виновные должностные лица привлечены к ответственности за воспрепятствование предпринимательской деятельности.
Овощехранилище рассматривается как важный объект для обеспечения продовольственной стабильности и развития сельского хозяйства в регионе.
Ранее прокуратура Восточно-Казахстанской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов помогла ТОО «Скай Тау Риддер» восстановить права на получение дополнительного земельного участка в Риддере, где реализуется проект реконструкции горнолыжного комплекса с 20 рабочими местами: ранее акимат отказывал из-за якобы санитарной зоны железной дороги, однако проверка подтвердила допустимость строительства, после чего барьер был снят, что позволит развивать туризм и привлекать инвестиции.
Самое читаемое
