Проект на 67 млн долларов и 900 рабочих мест, в области Абай строят парк EcoForest

В Семее заложили фундамент деревообрабатывающего парка EcoForest стоимостью 67 млн долларов. Здесь будут перерабатывать древесину из лесов, пострадавших от пожаров, и сырье, подлежащее санитарной рубке, передает BAQ.KZ.

По словам акима области Берика Уали, договоренности с китайской компанией Xinjiang Chunzheng Aosi Trading Co., Ltd. были достигнуты на международной конференции «Большой Алтай», которая прошла в прошлом году в Китае».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неизменно определяет привлечение инвестиций одним из приоритетных направлений экономической политики страны и ставит соответствующие задачи. В области Абай мы уделяем особое внимание созданию благоприятных условий для инвесторов, развитию производственной инфраструктуры и запуску новых предприятий. Сегодняшний проект это конкретный результат международного сотрудничества. Проект получил поддержку Регионального координационного совета, для его реализации были предоставлены необходимые меры государственной поддержки и земельные участки. Реализация проекта внесет значительный вклад в промышленное и экологическое развитие региона, позволит создать новые рабочие места, внедрить современные технологии и обеспечить эффективную, комплексную и безотходную переработку древесного сырья», - подчеркнул Берик Уали.

Две производственные площадки

Основной комплекс построят в Семее на участке площадью 50 гектаров. Он сможет перерабатывать до 2 млн кубометров древесного сырья и выпускать от 800 до 900 тыс. кубометров готовой продукции в год.

В селе Михайловка Бородулихинского района на площади 4 гектара создадут комплекс первичной переработки. Его мощность составит до 500 тыс. кубометров древесины и от 120 до 150 тыс. тонн пеллет в год.

В Михайловке древесину будут принимать, учитывать, сортировать, очищать от коры, распиливать, сушить и измельчать. Подготовленное сырье направят в Семей для глубокой переработки.

Что будут выпускать

В Семее построят завод древесных плит классов E1, E0 и ENF мощностью 250–300 тыс. кубометров в год и завод плит OSB и FOSB такой же мощности.

Отдельно появится мебельный модуль производительностью до 100 тыс. кубометров готовой продукции в год.

Кроме того, в парке разместят производство термомодифицированной и антисептически обработанной древесины, выпуск европаллет, завод древесных пеллет и биотоплива, предприятие по производству органических удобрений, а также строительный и логистический центр с инженерной инфраструктурой.

Итоговая линейка включает плиты OSB, FOSB, MDF, древесно-стружечные плиты, фанеру, шпон, инженерные и отделочные панели, мебельные заготовки, пеллеты, биотопливо и органические удобрения.

Производство обещают сделать автоматизированным и безотходным.

Генеральный директор Xinjiang Chunzheng Aosi Trading Co., Ltd. Чжан Ликай назвал главным принципом проекта максимально эффективное использование каждого элемента древесного сырья и минимум производственных отходов. По его словам, парк ускорит санитарную очистку лесов, пострадавших от пожаров, и сформирует в регионе современную деревообрабатывающую промышленность.

Кто будет работать и куда пойдет продукция

При выходе на полную мощность на предприятиях создадут до 900 постоянных рабочих мест. По словам инвесторов, 90% сотрудников составят местные жители. Внутренним рынком сбыт не ограничат. Продукцию планируют поставлять в страны Центральной Азии, Европу, Японию, Южную Корею и другие государства.

Полный ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

«EcoForest» на фоне остальных проектов области

Напомним, в текущем году в области Абай планируют реализовать 41 инвестиционный проект общей стоимостью 131,2 млрд тенге, что даст 3263 новых рабочих места.

С начала года введены в эксплуатацию 14 проектов на 34,62 млрд тенге, постоянную работу благодаря им получили 598 человек.