Проект новой Конституции открывает путь для развития науки и человеческого потенциала — академик
Сегодня, 18:17
119Фото: НЯЦ РК
Академик Национальной академии наук при Президенте РК Эрлан Батырбеков отметил, что проект новой Конституции стал результатом кропотливой работы ведущих экспертов страны. Документ закладывает основу для прогресса во всех ключевых сферах, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Правительства РК.
– Проект новой Конституции — это своевременный и хорошо проработанный документ, над которым работали более 100 лучших представителей Казахстана, наиболее профессиональных во всех областях и сферах, которые необходимы для дальнейшего развития нашей страны. Меня, как ученого, больше всего радует, что наука, инновации и развитие человеческого потенциала проходят красной нитью по многим статьям. Признание науки и инноваций повлияет на то, что молодежь поймет: за наукой будущее, — отметил Эрлан Батырбеков.
