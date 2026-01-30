Положения, закрепляющие модель однопалатного Парламента и обновленную систему государственных органов, распределены в нескольких разделах проекта новой Конституции. Об этом заявил заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов, выступая на очередном заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

Положения об однопалатном Парламенте сосредоточены в четвёртом разделе проекта — "Курултай". В нём закреплены полномочия законодательного органа, а также существенно обновлены статьи, регулирующие порядок проведения сессий Курултая и организацию его работы.

– Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности Председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье, – сказал Бакыт Нурмуханов.

Пятый раздел проекта Конституции посвящён Правительству.

– В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности Правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении, – подчеркнул он.

Шестой раздел состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

Бакыт Нурмуханов уточнил полномочия нового органа:

– Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции.

Седьмой раздел посвящен Конституционному Суду. Бакыт Нурмуханов отметил, что положения, регулирующие состав Суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранены.

При этом четко определена миссия Конституционного Суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.