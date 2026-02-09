Свое мнение о Конституционной реформе политолог Марат Шибутов озвучил на десятом заседании Комиссии, передает BAQ.kz.

Эксперт предложил более детально сформулировать конституционную норму о возможности роспуска будущего однопалатного Парламента – Курултая – при неоднократном отказе согласовать ключевые кадровые назначения. Марат Шибутов сообщил, что Курултай будет вправе согласовывать назначение ряда высших должностных лиц. В их числе Вице-президент, Премьер-министр, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии и 8 членов Высшей аудиторской палаты. То есть существенно больше, чем сейчас. Марат Шибутов предложил сделать механизм роспуска Парламента более гибким и нацеленным на поиск компромисса.

– Вместо формулировки "распускает" предлагаю использовать "вправе распустить", убрав однозначность и оставив возможность договориться. Это касается пунктов 2, 4, 8 статьи 46 в разделе "Президент" и пунктов 1, 2 статьи 62 в разделе "Курултай". Таким образом, сделаем политическую систему более гибкой и склонной к компромиссу. Прошу уважаемую Комиссию поддержать мое предложение, – озвучил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.