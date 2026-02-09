Проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование – Марат Шибутов
Таким мнением поделился эксперт.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Свое мнение о Конституционной реформе политолог Марат Шибутов озвучил на десятом заседании Комиссии, передает BAQ.kz.
Эксперт предложил более детально сформулировать конституционную норму о возможности роспуска будущего однопалатного Парламента – Курултая – при неоднократном отказе согласовать ключевые кадровые назначения. Марат Шибутов сообщил, что Курултай будет вправе согласовывать назначение ряда высших должностных лиц. В их числе Вице-президент, Премьер-министр, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии и 8 членов Высшей аудиторской палаты. То есть существенно больше, чем сейчас. Марат Шибутов предложил сделать механизм роспуска Парламента более гибким и нацеленным на поиск компромисса.
– Вместо формулировки "распускает" предлагаю использовать "вправе распустить", убрав однозначность и оставив возможность договориться. Это касается пунктов 2, 4, 8 статьи 46 в разделе "Президент" и пунктов 1, 2 статьи 62 в разделе "Курултай". Таким образом, сделаем политическую систему более гибкой и склонной к компромиссу. Прошу уважаемую Комиссию поддержать мое предложение, – озвучил эксперт.
Политолог также подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.
– Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование, – заключил Марат Шибутов.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- Нурлан Сабуров прокомментировал информацию о невъездном статусе в Россию
- Названы суммы выплат казахстанским спортсменам за медали Олимпиады-2026