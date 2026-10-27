Проект поэтапного развития канализационной инфраструктуры представили в Атырау

Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с представителями международной компании Aqualia, специализирующейся на управлении водным хозяйством.

Болат Акчулаков представил делегации предварительную концепцию развития системы водоотведения Атырау, предусматривающую поэтапное развитие канализационной инфраструктуры с учётом особенностей городского рельефа и высокого уровня грунтовых вод.

Также стороны обсудили техническое состояние действующих объектов очистки сточных вод. В связи с этим рассматривается возможность проведения технического аудита с привлечением экспертов Aqualia.

Отдельно отмечена необходимость комплексного подхода к управлению водными ресурсами — от обеспечения качества питьевой воды и очистки сточных вод до снижения потерь и повторного использования очищенной воды для технических нужд. Это особенно актуально для Атырау как промышленного региона с высокой потребностью в технической воде.

Представители Aqualia рассказали о работе компании в 19 странах, где она обслуживает почти 45 млн человек, и об опыте управления водным хозяйством Тбилиси и Рустави. По их данным, за четыре года работы в Грузии удалось на 30% снизить энергопотребление и сократить потери воды.

Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, включая техническое содействие, аудит и различные модели реализации инфраструктурных проектов.

— Водоснабжение и водоотведение — единый цикл, подходить к нему нужно системно. При реализации проектов важно не только решать текущие задачи, но и закладывать качество и надёжность на перспективу, — отметил Болат Акчулаков.



В ноябре Aqualia планирует направить в Атырау команду экспертов для обследования объектов и изучения работы водоканала. Специалисты намерены оценить техническое, коммерческое и финансовое состояние системы водоснабжения и водоотведения. По итогам этой работы до конца года компания рассчитывает подготовить конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству.