Законопроект о Президенте Казахстана приняли в первом чтении

Парламент принял в первом чтении проект Конституционного закона РК "О Президенте Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Для дальнейшей работы над документом была создана совместная комиссия палат Парламента.

От Мажилиса в ее состав вошли депутаты Жанарбек Ашимжанов, Серик Ерубаев, Павел Казанцев и Унзила Шапак. От Сената в комиссию вошли Бибигуль Жексенбай, Сергей Карплюк, Марат Кожаев и Андрей Лукин.

Председателем комиссии избрана Унзила Шапак.

Что предусматривает законопроект

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев, представляя документ, отметил, что законопроект направлен на формирование современной и устойчивой модели государственного управления.

По его словам, основой документа стала конституционная формула: "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

Министр подчеркнул, что проект закона сохраняет действующие демократические ограничения института президентства. Речь идет об однократном семилетнем сроке полномочий Президента, требованиях о беспартийности главы государства, а также ограничениях для его близких родственников.

Одновременно документ закрепляет новые механизмы взаимодействия Президента с Курултаем, Правительством, Қазақстан Халық Кеңесі и Уполномоченным по правам человека.

В Казахстане появится должность вице-президента

Одной из ключевых новелл законопроекта стало введение института вице-президента Республики Казахстан.

Документ предусматривает порядок назначения вице-президента с согласия Курултая, квалификационные требования к кандидату, основания прекращения полномочий и основные функции должности.

Как отметил министр юстиции, институт вице-президента направлен на обеспечение устойчивости и непрерывности работы высших органов государственной власти.

Указы Президента смогут иметь силу закона

Кроме того, законопроект регулирует вопросы актов Президента, включая возможность издания указов, имеющих силу закона, в предусмотренных Конституцией случаях.

По словам Сарсембаева, это позволит обеспечить непрерывность государственного управления при сохранении конституционных гарантий.

Министр также подчеркнул, что принятие закона будет способствовать дальнейшему совершенствованию института президентства, укреплению стабильности системы государственного управления и развитию политической модернизации в соответствии с обновленной Конституцией Казахстана.