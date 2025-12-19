В 2025 году из средств утильсбора одобрено 63 проекта в сфере управления отходами. Они профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

"Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Уровень переработки в 2024 году составил 25,8%, в 2025 году этот показатель вырос до 28,6%. Так, в рамках механизма льготного финансирования проектов из средств утильсбора одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из них 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд. тенге (всего предусмотрено 185 млрд тенге.) Это и мусоровозы, сортировка, и переработка отходов", - сказал министр на брифинге.

Он отметил, что реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов к 2030 году.

Также, по словам министра, продолжается работа по выявлению и ликвидации незаконных свалок. В ходе совместных рейдов с МВД выявлено более 3 тысяч нарушений.

Космический мониторинг в этом году обнаружил 3 827 свалок, из них ликвидировано 3 464 (91%). По сравнению с 2018 годом число свалок сократилось на 45%.