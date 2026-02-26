В прошлом году объём господдержки отечественного туризма составил 2,7 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Как рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов на пресс-сконференции в СЦК, проекты в сфере туризма могут получать инвестиционные преференции в рамках инвестиционного контракта или инвестиционного соглашения. Предусмотрены льготы по налогу на имущество, земельному налогу и корпоративному подоходному налогу.