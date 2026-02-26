Проекты придорожного сервиса получили господдержку на 3,6 млрд тенге
В прошлом году объём господдержки отечественного туризма составил 2,7 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Как рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов на пресс-сконференции в СЦК, проекты в сфере туризма могут получать инвестиционные преференции в рамках инвестиционного контракта или инвестиционного соглашения. Предусмотрены льготы по налогу на имущество, земельному налогу и корпоративному подоходному налогу.
– По линии министерства туризма и спорта реализуются 7 мер поддержки. В 2025 году объём одобренных мер поддержки составил 2,7 млрд тенге. Например, при строительстве туристских объектов предусмотрено возмещение 10% затрат. По объектам придорожного сервиса поддержку получили проекты на сумму 3,6 млрд тенге, из которых 360 млн тенге уже возмещены. Дополнительная поддержка оказывается по линии холдинга «Байтерек», – сообщил Нурбол Байжанов.
