В Астана с 15 апреля вводится временное ограничение движения транспорта в районе городской поликлиники №9, передает BAQ.kz.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного акимата, ограничения связаны с реализацией проекта по строительству улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

Согласно информации ведомства, движение будет полностью закрыто на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9.

«Информируем жителей и гостей города о том, что в рамках реализации проекта “Строительство улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак” с 15 апреля по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от ул. А. Бокейхана до городской поликлиники №9 в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны пр. Мангилик Ел», — сообщили в управлении.

Водителей и пешеходов просят заранее учитывать изменения в организации движения и планировать маршруты с учётом перекрытия.