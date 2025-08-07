  • 7 Августа, 11:39

Профессии, которые вдохновляют: в Казахстане объявлен новый конкурс для медиа

Расскажите о людях труда — получите признание.

Фото: pixabay

С 1 августа 2025 года в Казахстане стартовал конкурс для представителей медиа, приуроченный к Году рабочих профессий. Инициатором выступил Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" при поддержке Министерства культуры и информации РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.KZ.

Цель конкурса — популяризация рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, профессионализма и уважения к людям, чей ежедневный труд — основа экономики и стабильности.

Кто может участвовать:

  • журналисты,
  • блогеры,
  • видеографы и мобилографы,
  • фотокорреспонденты,
  • теле- и радиоработники,
  • редакции СМИ,
  • творческие коллективы.

Номинации:

  • Лучший видеоролик: Портрет человека труда
  • Лучший телесюжет: Продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма
  • Лучший фоторепортаж: Один день Мастера
  • Лучшее радиоинтервью: Интервью с Человеком труда
  • Лучшая публицистическая статья: История успеха трудовой династии

По каждой номинации будет выбрано по три победителя.

Приём заявок открыт до 15 сентября 2025 года на официальном сайте: www.mdq.kz

