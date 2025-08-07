Профессии, которые вдохновляют: в Казахстане объявлен новый конкурс для медиа
Расскажите о людях труда — получите признание.
Сегодня, 11:27
С 1 августа 2025 года в Казахстане стартовал конкурс для представителей медиа, приуроченный к Году рабочих профессий. Инициатором выступил Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" при поддержке Министерства культуры и информации РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.KZ.
Цель конкурса — популяризация рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, профессионализма и уважения к людям, чей ежедневный труд — основа экономики и стабильности.
Кто может участвовать:
- журналисты,
- блогеры,
- видеографы и мобилографы,
- фотокорреспонденты,
- теле- и радиоработники,
- редакции СМИ,
- творческие коллективы.
Номинации:
- Лучший видеоролик: Портрет человека труда
- Лучший телесюжет: Продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма
- Лучший фоторепортаж: Один день Мастера
- Лучшее радиоинтервью: Интервью с Человеком труда
- Лучшая публицистическая статья: История успеха трудовой династии
По каждой номинации будет выбрано по три победителя.
Приём заявок открыт до 15 сентября 2025 года на официальном сайте: www.mdq.kz
