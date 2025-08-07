С 1 августа 2025 года в Казахстане стартовал конкурс для представителей медиа, приуроченный к Году рабочих профессий. Инициатором выступил Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" при поддержке Министерства культуры и информации РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.KZ.

Цель конкурса — популяризация рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, профессионализма и уважения к людям, чей ежедневный труд — основа экономики и стабильности.

Кто может участвовать:

журналисты,

блогеры,

видеографы и мобилографы,

фотокорреспонденты,

теле- и радиоработники,

редакции СМИ,

творческие коллективы.

Номинации:

Лучший видеоролик: Портрет человека труда

Лучший телесюжет: Продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма

Лучший фоторепортаж: Один день Мастера

Лучшее радиоинтервью: Интервью с Человеком труда

Лучшая публицистическая статья: История успеха трудовой династии

По каждой номинации будет выбрано по три победителя.

Приём заявок открыт до 15 сентября 2025 года на официальном сайте: www.mdq.kz