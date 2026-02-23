В Казахстане в последние годы все больше внимания уделяется людям труда. Объявленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева Год рабочих профессий стал поводом по-новому взглянуть на специалистов, чья ежедневная работа требует мастерства, терпения и настоящей преданности делу. Среди таких профессий — массажисты. Их труд часто остается «за кадром», хотя именно они помогают людям восстанавливать здоровье, справляться со стрессом и возвращать телу легкость. Наша героиня — практикующий специалист из Караганда, которая уже девять лет работает в этой сфере и уверена: хороший массаж — это не просто техника, а глубокое понимание человека. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Массаж - это не просто физическая работа, это искусство понимания тела и человека. Мы поговорили с практикующим массажистом из Караганды, которая девять лет работает в этой сфере. Камила Ермагамбетова рассказала о том, как пришла в профессию, сколько можно зарабатывать, с какими трудностями приходится сталкиваться и почему массажисты в Казахстане - это еще и психологи.

Не все приходят в индустрию массажа осознанно - иногда это результат стечения обстоятельств и желания изменить свою жизнь. Путь в профессию у нашей собеседницы начался неожиданно. Работая кассиром в супермаркете, Камила устала от постоянного контроля, строгого графика и зависимости от работодателя. Желание быть хозяйкой своей жизни, самостоятельно принимать решения и зарабатывать на себя стало главным мотивом для смены профессии. Толчком послужил пример родной сестры, которая уже работала массажистом.

Предложение сестры открыть свой салон стало поворотным моментом. Решение было принято быстро - свобода и возможность работать на себя перевесили все сомнения. Интересно, что первые клиенты пришли именно из того супермаркета, где работала наша героиня.

«Сестра сделала мне предложение: «Давай откроем свой салон, попробуем поработать на себя, а не так, чтобы кто-то сверху на нас смотрел. Будем зарабатывать сами на себя, и никто не будет нам диктовать». Так я и стала массажистом. И все те клиенты, которые проходили через кассу в супермаркете, стали моими клиентами - они сами даже удивились», - рассказывает Камила.

Массаж - это не та профессия, в которую можно прийти без подготовки. Чтобы стать настоящим профессионалом и уверенно работать с телом человека, пришлось пройти серьезную многоэтапную подготовку. Обучение проходило в нескольких медицинских центрах Алматы и Астаны, где Камила изучала как классические ручные техники, так и работу с современным аппаратным оборудованием. Первая самостоятельная поездка на обучение в Алматы состоялась в 2013 году и стала важной вехой в профессиональном развитии.

«У нас есть не только ручная массажная техника, но также аппаратные процедуры: кавитация, термосауны, стимуляция - это тоже для коррекции фигуры. Для того чтобы использовать эти аппараты, нужно обязательно проходить обучение», - отмечает она.

Но образование не закончилось базовыми курсами. В арсенале специалиста - множество техник: от точечного и лечебного массажа до экзотических методов вроде огненного и бамбукового массажа. Учиться пришлось у опытных мастеров, которые практикуют по 10 и более лет. Причем обучение продолжается до сих пор, каждые 2-3 месяца Камила осваивает что-то новое, чтобы не делать одно и то же и удерживать интерес клиентов.

«Обучалась у наших мастеров, большинство в Астане, у тех, кто уже от 10 лет и выше практикует массаж. У них проходила обучение огненному массажу, бамбуковому массажу, мы ставим огненные банки, стеклянные советские баночки. Массаж у нас идет точечный, лечебный - работаем с остеохондрозом, это когда вдоль позвоночника забитость мышц, спазм», - перечисляет массажист.

Девять лет практики дали четкое понимание того, с какими проблемами сталкиваются люди. И картина получается довольно показательная: большинство проблем современных людей связаны с малоподвижным, сидячим образом жизни. Офисные работники, программисты, бухгалтеры, финансисты - все, кто проводит дни перед компьютером, страдают от одних и тех же симптомов. Остеохондроз стал настоящей эпидемией нашего времени, и массаж оказывается одним из самых эффективных способов справиться с его последствиями.

«Большинство людей приходят с проблемами: головные боли, остеохондроз, онемение рук, забитые лопатки, боли в пояснице, онемение ног, судороги, повышенное давление, ухудшение зрения либо шум в ушах, грыжа, протрузия, невралгия. У некоторых бывает ощущение, как будто колет сердце, затрудненное дыхание», - перечисляет Камила типичные жалобы.

Но есть один аспект, которому в салоне уделяют особое внимание - это работа с седалищным нервом. По словам массажиста, именно это отличает их подход от многих других салонов, где эту зону либо обрабатывают поверхностно, либо вообще игнорируют. А между тем, проблемы с седалищным нервом вызывают множество неприятных симптомов - от онемения ног до судорог и болей в пояснице. Качественная проработка этой области дает клиентам ощутимое облегчение, которое они запоминают и за которым возвращаются.

«В большинстве салонов седалищный нерв особо не прорабатывают, но онемение ног, тянущие боли, судороги, боли в пояснице - это все от седалищного нерва. Если хорошо его промассировать, хорошо разбить спазмированную мышцу, хорошо раскрыть лимфу, тогда человек сразу на ноги встанет. Из-за этого у нас массаж очень мощный», - подчеркивает специалист.

Интересно, что даже клиенты, получавшие массаж в разных странах мира, включая Индию, отмечают высокое качество работы с седалищным нервом именно в салоне Камилы. Это стало своеобразной визитной карточкой салона.

За годы работы Камила поняла, что массаж - это не только работа с телом, но и с душой клиента. Массажный кабинет становится своеобразным пространством доверия, где люди расслабляются не только физически, но и эмоционально. Они делятся своими переживаниями, рассказывают о проблемах, жизненных ситуациях, радостях и обидах. Массажист невольно становится психологом, который не только слушает, но и поддерживает, дает советы, помогает взглянуть на ситуацию со стороны.

«Работая в этой сфере 9 лет, я уже как психолог. У нас приходят клиенты, они рассказывают свою обиду, свое спокойствие, свою прожитую жизнь. Мы их слушаем, берем себе кое-что нужное для жизни. Мы, получается, друг другу обмениваемся мыслями», - делится она наблюдениями.

Это взаимный обмен энергией и опытом, который приносит удовлетворение обеим сторонам. Клиенты становятся не просто источником дохода, а друзьями, знакомыми, людьми, с которыми складываются долгосрочные отношения. Среди постоянных клиентов - директора компаний, врачи из больниц, сотрудники различных государственных структур.

«Я получаю удовольствие от своей работы, потому что у меня много интересных знакомств. Эти связи очень помогают в жизни - среди моих клиентов есть врачи, сотрудники полиции, специалисты из самых разных сфер. Но главное - я просто люблю делать массаж, это действительно мое призвание. Для меня это не просто работа, это способ отдохнуть душой», - признается массажист.

Один из самых волнующих вопросов для тех, кто задумывается о карьере массажиста - это доход. Финансовая сторона профессии вполне привлекательна, особенно если работать на себя и иметь собственный салон.

«Массажист в Казахстане может зарабатывать от миллиона до полутора миллионов тенге в месяц. Но это при условии, что специалист опытный, честный в своей работе, качественно прорабатывает все мышцы и умеет общаться с клиентами. Когда все это есть - клиентская база никуда не денется, люди будут возвращаться», - утверждает она.

Еще один огромный плюс профессии - гибкий график работы, который кардинально отличается от стандартного офисного режима с 8 утра до 8 вечера. Массажист сам планирует свой день в зависимости от записи клиентов.

«У массажиста очень удобный график: клиент записался на 12 часов - ты приходишь к 12, а до этого можешь заниматься своими делами. Проработала с 12 до 3 или до 5, приняла 2–3 клиента - можешь уходить домой. Это огромное преимущество, когда работаешь на себя», - объясняет специалист.

Для комфортной жизни владельцу салона достаточно принимать 3-4 клиента в день. При стоимости общего массажа в 12 тысяч тенге, это дает 36-48 тысяч тенге в день, работая всего 3-4 часа. Массажистам, работающим на процентах в чужом салоне, нужно принимать чуть больше клиентов, но и их заработок остается вполне достойным. В массажном бизнесе, как оказалось, работают свои правила. За годы работы салон несколько раз переезжал - из центра города в отдаленный район, потом снова ближе к центру. Казалось бы, локация должна играть решающую роль: удобство расположения, транспортная доступность, престижность района. Но практика показала обратное - клиентская база не зависит от того, где находится салон. Люди готовы ехать через весь город, если знают, что получат качественную услугу.

«Где ты находишься, какая у тебя локация, как называется салон - это вообще роли не играет. Я это поняла за 9 лет работы. У меня был салон и в самом центре города в тупике, и на юго-востоке - в самом краю. Сейчас мы находимся посередине. И знаете что? Разницы никакой. Если массажист хороший, клиенты все равно будут к нему ходить», - говорит Камила.

Клиенты иногда ходят к конкурентам - особенно когда салон переезжает и становится менее доступным. Их привлекают скидками, акциями, маркетинговыми уловками. Но если массаж сделан поверхностно, без настоящей проработки, люди возвращаются к проверенному специалисту, даже если это требует дополнительных усилий. Главное - профессионализм и реальный эффект от процедуры, а не потеря времени и денег.

«Клиент приходит к массажисту не просто чтобы его «погладили», а чтобы был эффект от массажа без потери времени и денег. У нас самое главное - чтобы клиент уходил довольный, с ощущением легкости в теле, а не просто после формальной процедуры», - подчеркивает массажист.

Романтика собственного бизнеса всегда идет рука об руку с прозаичными вопросами расходов и операционного управления. Содержание массажного салона требует серьезных постоянных вложений. Ежемесячно только на расходные материалы уходит от 150 до 200 тысяч тенге, и чем больше клиентов, тем выше расходы.

«На расходы в месяц уходит приблизительно от 150 до 200 тысяч тенге. Чем больше клиентов, тем выше расходы - постоянно нужно покупать ароматизаторы для салона, чтобы создавать приятную атмосферу. Плюс простыни, масла, крема, мед, гели для аппаратных процедур - все это требует регулярного пополнения», - перечисляет она.

К этому добавляется аренда помещения, если оно не собственное - это еще минимум 200 тысяч тенге. Регулярное обучение, которое наша героиня проходит каждые 2-3 месяца, обходится в 160-200 тысяч тенге за курс. Если в салоне работают наемные мастера, нужно платить им зарплату. В итоге все операционные расходы могут доходить до миллиона тенге в месяц - и это не считая того, что должно оставаться владельцу на жизнь.

Есть в этом бизнесе и своя сезонность, о которой нужно знать тем, кто планирует открыть салон. Самые тихие месяцы - сентябрь и январь. В сентябре у родителей основные деньги уходят на подготовку детей к школе, а январь - это последствия новогодних трат. Остальные десять месяцев в году работа идет стабильно, клиенты есть всегда.

Работа массажиста кажется приятной и расслабляющей, но на деле это физически и эмоционально затратная профессия. Постоянное общение с людьми, выслушивание их проблем, необходимость всегда быть в тонусе и дарить позитив - все это требует огромных эмоциональных ресурсов.

«Бывает эмоциональная нагрузка от работы, когда ты каждый день работаешь без выходных, хочешь заработать больше денег, закрыть все свои кредиты, долги, хочешь быстро закончить и уже работать спокойно. Выходные я беру очень редко - у меня практически всегда есть записанные клиенты», - признается она.

Способ борьбы с выгоранием у Камилы простой и эффективный - семья и смена обстановки.

«Когда чувствую выгорание - мы с семьей, у меня два сына и муж, просто берем и уезжаем на пару дней в Каркаралинск, в Боровое, или куда-то еще. Я сразу отключаю телефон и полностью посвящаю время семье. После таких поездок возвращаюсь полностью наполненной энергией», - рассказывает массажист.

Камила признается, что для восстановления подходит только активный отдых - природа, адреналин, движение, аттракционы, даже полеты на вертолете. Энергия восполняется через активность и общение с близкими, а вечером приходит приятная усталость, которая позволяет по-настоящему отдохнуть.

Если свести всю философию массажного бизнеса к одному принципу, это будет умение не просто привлечь, но и удержать клиента. Успех в этой сфере зависит не столько от технических навыков и знания анатомии, сколько от отношения к каждому человеку, который приходит на сеанс.

«Самое сложное в нашей профессии - удержать клиента. Каждый клиент - это твоя работа, твоя репутация. Недостаточно просто сделать массаж и попрощаться. Нужно полностью отработать с человеком так, чтобы он захотел вернуться. Вот это и есть главная задача - сделать так, чтобы клиент остался с тобой. Это самое сложное», - объясняет она главную трудность профессии.

Удержание клиента - это комплексная работа. Нужно внимательно выслушать его проблему, правильно диагностировать состояние, качественно проработать все проблемные зоны, найти общий язык, создать атмосферу доверия. И если все это получается, клиент не просто вернется сам - он приведет своих знакомых, родственников, коллег. Начнет работать сарафанное радио, которое в массажном бизнесе ценится больше любой рекламы. Именно поэтому в салоне действуют строгие правила: мастера не могут пользоваться телефоном во время сеанса, должны полностью концентрироваться на клиенте. Опоздавший клиент получает сокращенное время массажа, чтобы не заставлять ждать следующего. Пропущенный сеанс по абонементу сгорает - это учит клиентов ценить время мастера. Все эти правила работают на качество услуги и уважение к процессу.

«Благодарные клиенты - главная награда в этой профессии. Когда человек приходит с букетом цветов или корзиной фруктов просто чтобы сказать спасибо, когда рекомендует тебя всем знакомым, когда возвращается снова и снова - это дорогого стоит.

Профессия массажиста в Казахстане - это возможность хорошо зарабатывать, работая на себя, помогая людям и постоянно развиваясь, Главное - любить свое дело, быть честным с клиентами, постоянно совершенствовать мастерство и помнить: каждый клиент - это не просто деньги, это человек со своей историей, проблемами и надеждой на помощь. И если подходить к работе именно с такой философией, успех неизбежен», - резюмирует Камила.

История Камилы — пример того, как обычная работа может превратиться в настоящее дело жизни. За годы практики она не только освоила десятки техник и открыла собственный салон, но и выстроила крепкие отношения с клиентами, которые доверяют ей свое здоровье. Ее опыт показывает: рабочие профессии сегодня могут быть не менее перспективными, чем офисная карьера. Главное — постоянно учиться, честно относиться к людям и любить то, что делаешь. Именно на таких специалистах и держится уважение к труду, о котором сегодня все чаще говорят в Казахстане.