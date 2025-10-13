Государственные программы по укреплению правопорядка и модернизации полиции требуют не только финансовых и организационных решений, но и законодательного усиления. Об этом заявил на Правительственном часе в МВД депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает BAQ.KZ.

"Общественная безопасность - это не только обязанность полиции или прокуратуры. Это наша общая задача. Невозможно обеспечить устойчивый порядок, если профилактическая работа остаётся формальностью. Мы, как законодатели, сегодня работаем над тем, чтобы профилактика стала реальным инструментом предупреждения правонарушений, а не отчётностью на бумаге. Только при совместном участии власти, общества и самих граждан мы сможем обеспечить спокойствие и уверенность в каждом регионе страны", — заявил депутат.

Он отметил, что особое внимание необходимо уделить цифровой безопасности, указывая на рост кибермошенничества и распространения противоправного контента. По словам Магеррамова, парламент уже реагирует на эти вызовы, обновляя нормы законодательства по кибербезопасности и защите персональных данных.

Также депутат подчеркнул важность вовлечения населения в поддержание правопорядка - через институт общественных помощников и общественные советы - и необходимость развития правовой культуры как части государственной политики.