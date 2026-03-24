Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с ситуацией в наиболее подверженных воздействию талых вод районах областного центра. В ходе объезда особое внимание уделено Рабочему поселку и микрорайону Бірлік, где развернуты оперативные штабы для своевременного реагирования на возможные подтопления. Дополнительно усилен контроль в микрорайоне Береке, передает BAQ.KZ.

С начала зимнего периода в городе ведется системная работа по вывозу снега, очистке ливневой канализации и арычной сети. На сегодняшний день вывезено порядка 900 тысяч кубометров снега. Работы продолжаются в усиленном режиме: задействовано около 200 единиц специализированной техники, более 100 мотопомп, 30 ассенизаторских машин и свыше 350 человек, включая волонтеров, военнослужащих и сотрудников коммунальных служб.

По инициативе Главы государства в стране реализуется масштабная экологическая акция, открывающая новый этап общенационального проекта «Таза Қазақстан». Во всех районах области организованы работы по очистке дворовых территорий и общественных пространств. Особое внимание уделяется поддержке нуждающихся граждан - волонтеры помогают жителям в уборке снега во дворах и на придомовых территориях.