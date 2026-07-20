Профилактику правонарушений среди несовершеннолетних усиливают в Акмолинской области
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В Кокшетау реализуется проект "Zhastarmen" по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
Прокуратура города Кокшетау совместно с Управлением полиции проводит мероприятия в рамках проекта "Zhastarmen", направленного на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
Главная цель проекта – обеспечение безопасности детей и подростков, защита их прав и интересов, а также формирование у молодежи ответственного и законопослушного поведения.
В ходе реализации проекта организованы рейдовые мероприятия по выявлению и предотвращению фактов нарушения законодательства, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В ходе проверок установлены случаи нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях. По каждому факту приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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