Профлист упал на ребенка в Астане: застройщика привлекли к ответственности

В районе Нура в Астане ребенок получил травму после падения профлиста. Ответственного представителя застройщика привлекли к административной ответственности, передает BAQ.KZ.

О произошедшем ранее сообщили в социальных сетях. Пользовательница Threads рассказала, что профлист упал на ребенка в районе, где ведутся строительные работы.

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По словам автора публикации, жители близлежащих домов неоднократно обращались в акимат с просьбой благоустроить территорию. Она утверждает, что из-за грязи и перекопанных участков пешеходам приходится идти к остановке вдоль забора и по проезжей части.

На публикацию отреагировали в столичном Департаменте полиции. В ведомстве сообщили, что ответственного представителя строительной компании привлекли к административной ответственности.

«За ненадлежащее содержание территории строительного объекта ответственный представитель застройщика (начальник участка) привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства», – сообщили в полиции на запрос редакции.

В Управлении полиции района Нура также уточнили состояние пострадавшего ребенка.

«Получившей травму несовершеннолетней оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили строительным компаниям и ответственным лицам о необходимости соблюдать требования безопасности и содержать прилегающие территории в надлежащем состоянии.

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