Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева запустил масштабный профориентационный автокараван для школьников и абитуриентов южных регионов Казахстана, передает BAQ.kz.

Главная цель автокаравана – помочь выпускникам определиться с будущей профессией и познакомить их с современными инженерными и техническими специальностями.

Маршрут охватит Талдыкорган, Каскелен, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорду. В каждом городе представители ВКТУ проведут встречи с учащимися, родителями и педагогами, расскажут об образовательных программах, грантах, условиях поступления и возможностях академической мобильности.

Особенностью проекта стал мобильный формат: университет буквально привозит профориентацию школьникам. Участникам покажут современные инженерные разработки, автомобили с элементами автономного управления и расскажут о перспективах технических профессий.

Во время автокаравана также представят международную инженерную «Мастерскую Лу Бань», где обучают специалистов в области автомобильной инженерии и интеллектуальных транспортных систем.

В университете отмечают, что сегодня инженерные кадры особенно востребованы в условиях цифровизации и развития технологий, поэтому такие проекты помогают повысить интерес молодежи к техническому образованию.

Организаторы уверены, что автокараван позволит школьникам из южных регионов больше узнать о современных профессиях и возможностях получения качественного инженерного образования в Казахстане.