В компании "Казахмыс" уже более 50 тысяч сотрудников являются членами отраслевого профсоюза “КәсіпҚорған”. Здесь верят в то, что забота о людях — не формальность, а основа устойчивого развития. О том, как профсоюз помогает сохранять рабочие места, улучшать условия труда и поддерживать семьи сотрудников, корреспондент BAQ.KZ поговорила с заместителем председателя профсоюза Арманом Бейсекеевым. Он работает в общественной деятельности с 2013 года, начинал с Союза молодёжи, а в профсоюзе “КәсіпҚорған” трудится с 2021 года.

- Арман, расскажите, сколько работников компании сегодня состоят в профсоюзе? Насколько активно сами сотрудники участвуют в жизни профсоюза?

- Сегодня в рядах отраслевого профсоюза “КәсіпҚорған” состоят более 50 000 работников группы компании "Казахмыс" это говорит о том, что сотрудники доверяют нам и видят реальную пользу в членстве. Активность проявляется не только в участии в собраниях и выборах, но и в инициативах снизу: коллеги вносят предложения, поддерживают акции, участвуют в культурных, спортивных и благотворительных мероприятиях.

- Как профсоюз участвует в контроле за охраной труда на предприятиях "Казахмыс"?

- Охрана труда — одно из ключевых направлений нашей работы. Представители профсоюза входят в состав совместных комиссий по охране труда, участвуют в проверках рабочих мест, ведут диалог с работодателем о модернизации техники безопасности. Кроме того, профсоюз организует обучение уполномоченных по охране труда, чтобы на каждом участке был человек, который следит за соблюдением норм и интересов работников.

- С какими вопросами чаще всего обращаются сотрудники?

- Наиболее часто сотрудники поднимают вопросы заработной платы, режима рабочего времени, условий труда, предоставления отпусков и социальных гарантий. Также важным остаётся тема медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения и вопросов, связанных с жильём и поддержкой молодых специалистов.

- Какие механизмы защиты трудовых прав вы считаете самыми эффективными?

- Самым действенным инструментом мы считаем коллективный договор, который закрепляет социальные гарантии и трудовые права работников. Кроме того, важную роль играют переговорные площадки между профсоюзом и работодателем, согласительные комиссии и юридическая поддержка сотрудников. Когда работник чувствует, что за ним стоит профсоюз, он увереннее защищает свои интересы.

- Были ли в последние годы случаи, когда профсоюзу удалось отстоять интересы работников в сложной ситуации?

- Да, такие случаи есть. Например, при оптимизации производства профсоюз сумел добиться сохранения рабочих мест и социальных выплат для сотрудников. В другой ситуации мы настояли на выплате компенсаций и обеспечении безопасных условий труда после несчастного случая на предприятии. Эти примеры показывают, что профсоюз реально работает как защитник работников.

- Какие акции или мероприятия проводятся в поддержку семей работников, ветеранов труда, молодежи?

- Профсоюз регулярно организует культурные и спортивные мероприятия для детей сотрудников, поздравления и поддержку семей в праздники. Ветераны труда получают помощь и внимание: ежегодные встречи, подарки, материальная поддержка. Для молодежи активно работает организация "Kemel Keleshek", которая объединяет молодых специалистов, проводит форумы, тренинги и проекты для развития.

- Какие инициативы направлены на развитие кадрового потенциала и повышение квалификации сотрудников?

- Мы поддерживаем систему корпоративного обучения, организуем семинары, тренинги, курсы повышения квалификации. Особое внимание уделяется перспективной молодежи: профсоюз вместе с компанией инициировал проект по формированию кадрового резерва, чтобы лучшие молодые специалисты могли расти и развиваться внутри компании. Это не только укрепляет трудовой коллектив, но и повышает конкурентоспособность предприятия.

- Спасибо за интервью.

Профсоюз “КәсіпҚорған” продолжает развиваться вместе с компанией и её людьми. Его миссия — не только защищать, но и вдохновлять: помогать каждому работнику чувствовать уверенность в завтрашнем дне, видеть перспективы и быть частью большой команды. Ведь сила предприятия — в людях, а сила людей — в единстве.