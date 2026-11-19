Защита трудовых прав, социальные гарантии, платформенная занятость и влияние искусственного интеллекта на рынок труда – эти вопросы вошли в число предложений, которые профсоюзы Казахстана передали на рассмотрение Қазақстан Халық Кеңесі. Всего поступило 25 инициатив, затрагивающих интересы работников разных отраслей и регионов страны.

Предложения обсудили в Павлодарской области на встрече представителей профсоюзного движения, трудовых коллективов и членов Халық Кеңесі. Мероприятие состоялось по инициативе Совета при поддержке областного акимата.

Масштаб обсуждения объясняется охватом самого профсоюзного движения. Федерация профсоюзов Казахстана объединяет около 2 миллионов человек, 24 отраслевых профсоюза и порядка 17 тысяч первичных организаций. Через эту сеть можно собирать обращения работников разных сфер, обсуждать их непосредственно на предприятиях и выносить на общереспубликанский уровень.

Обращаясь к участникам встречи, председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов подчеркнул, что в политике Главы государства особое место занимает повышение престижа честного труда и укрепление уважения к человеку труда. Принцип «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» должен находить отражение в конкретных решениях государства, бизнеса и общества. При этом важно учитывать не только позицию работодателей, но и мнение самих работников.

«Главная задача Халық Кеңесі, созданного по инициативе Главы государства, – дать людям возможность быть услышанными и добиваться решения волнующих их проблем. Впервые в истории страны представители разных социальных групп, профессиональных сообществ и трудовых коллективов объединены в одном конституционном органе», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, в свою очередь, рассказал о региональном опыте поддержки трудовых коллективов, развития рабочих профессий и взаимодействия с профсоюзами.

В ходе встречи также рассмотрели вопросы социального партнерства, профессионального развития, профориентации и трудоустройства молодежи. Отдельно участники остановились на расширении участия работников в обсуждении решений, непосредственно затрагивающих их интересы.

Почти миллион человек зарабатывает через цифровые платформы

Одной из центральных тем стала платформенная занятость — работа через цифровые сервисы перевозок, доставки и других услуг. Сегодня в этой сфере заняты около миллиона человек, оказывающих услуги через 35 интернет-платформ.

Такой масштаб требует понятных правил взаимодействия с цифровыми сервисами, социальных гарантий и защиты интересов граждан, получающих доход через подобные площадки.

Вопрос связан и с задачами, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Глава государства обозначил курс на создание народной цифровой экономики и поручил до конца года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости.

Участники встречи обсудили, как обеспечить соблюдение трудовых прав и понятные условия работы для граждан по мере развития цифровых услуг.

Еще один вызов для рынка труда — автоматизация и искусственный интеллект. Новые технологии меняют требования к профессиональным навыкам, открывают дополнительные возможности для трудоустройства, но одновременно повышают необходимость своевременного обучения и переобучения специалистов.

Профсоюзы, по мнению участников, должны участвовать в обсуждении этих изменений, чтобы технологическое развитие сопровождалось укреплением человеческого капитала и социальной защищенности работников.

Для предложений профсоюзов хотят создать отдельную площадку

Отдельно участники рассмотрели инициативу по созданию рабочей группы «Еңбек дауысы». Предполагается, что она станет площадкой для обсуждения вопросов, поднимаемых профсоюзами и трудовыми коллективами, с участием представителей государственных органов и депутатов.

Главная задача такой группы — не ограничиваться обсуждениями, а вырабатывать конкретные решения, в том числе законодательного характера. Ерлан Кошанов отметил значимость предложения и необходимость его дальнейшей проработки совместно с профсоюзным сообществом.

Вопрос подготовки кадров также вошел в повестку встречи. В 2025 году в Казахстане разработали и актуализировали 132 профессиональных стандарта, охвативших более 1,1 тысячи профессий, в том числе 600 рабочих. Это отражает растущую потребность экономики в новых квалификациях и требует согласованной работы образовательных организаций, предприятий и профессиональных объединений.

Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что Совет и профсоюзное движение объединяет общая задача — защита интересов человека труда.

«Федерация профсоюзов и Қазақстан Халық Кеңесі – по своей сути народные институты. Нас объединяет главное – человек, его интересы и будущее страны. Халық Кеңесі дает возможность разным слоям общества участвовать в обсуждении общенациональных вопросов. Важно, чтобы в этом диалоге весомо звучал голос людей труда, которые ежедневно вносят вклад в развитие Казахстана», – отметил он.

По итогам встречи переданные профсоюзами 25 инициатив и другие поступившие предложения систематизируют и рассмотрят в рамках дальнейшей работы Халық Кеңесі. Таким образом, взаимодействие с профессиональными объединениями планируют сделать постоянным механизмом обсуждения и выработки решений.

В рамках поездки Ерлан Кошанов и члены Халық Кеңесі также встретились с представителями гражданского общества, молодежных организаций и этнокультурных объединений. В открытом диалоге обсуждались практические шаги по реализации Послания Президента и предложения по актуальным вопросам общественного развития.