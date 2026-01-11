Республике Казахстан во всех регионах на системной основе проводится профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности детей. В организациях образования внедряются единые воспитательные подходы и расширяются проекты, ориентированные на формирование правовой культуры, передаёт BAQ.KZ.

В рамках проводимой работы в Кызылординской области с участием Министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой состоялось совещание по вопросам профилактики правонарушений среди молодежи. В совещании приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, прокурор области Ризабек Ожаров, представители правоохранительных органов, директора школ и колледжей, педагоги. В ходе заседания рассмотрены вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения безопасности детей и раннего выявления рисков.

Министерство последовательно усиливает профилактическую работу через воспитательную деятельность в школах, формирование навыков безопасности и механизмы ранней поддержки. С 1 сентября 2024 года внедрена антибуллинговая программа "ДосболLike", которая в пилотном режиме апробирована в 50 школах. Педагогам предоставлены методические материалы для организации профилактической работы.

В соответствии с поручением Главы государства в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района Алматинской области реализуется пилотный проект "Закон и порядок". В проекте задействованы 13 наставников из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, которые проводят профилактические занятия. Учебные материалы разработаны Министерством просвещения РК совместно с Генеральной прокуратурой. Планируется поэтапное распространение проекта по всем регионам страны.

"Сегодня в школах на системной основе реализуется единая программа воспитания “Адал азамат”. По поручению Администрации Президента в организациях образования проводится показ документального фильма “Закон и порядок”, после чего организуются воспитательные часы. Ежегодно в январе в рамках программы “Адал азамат” проводится республиканский месячник “Закон и порядок”. В этот период у школьников формируется понимание правовой системы и развиваются навыки применения полученных знаний в повседневной жизни", - сказала Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

Для круглосуточной поддержки детей и семей на законодательном уровне закреплена деятельность единого контактного центра "111". Во всех школах и колледжах размещены QR коды для обращения за помощью.

Во всех районах страны действуют мобильные группы с участием представителей полиции, социальной защиты, здравоохранения и органов опеки. Ключевая роль в выявлении детей группы риска отводится педагогам психологам. Для этих целей разработан единый сборник "Помощь педагогу-психологу", включающий 23 диагностические методики по выявлению детей из группы риска. При поддержке Уполномоченного по правам ребенка внедрена единая форма выявления детей группы риска. Совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК проводится работа по цифровизации деятельности педагогов-психологов.

Для укрепления кадрового потенциала органов опеки и попечительства на законодательном уровне утверждены нормативы численности специалистов, в результате чего количество кадров увеличено в пять раз. В Актюбинской области и городе Астане созданы управления по защите прав детей, опыт которых поэтапно внедряется в других регионах.

Системная работа по профилактике правонарушений среди молодежи в регионах будет продолжена. Министерство просвещения продолжит комплексную деятельность по формированию безопасной и основанной на порядке образовательной среды для детей.