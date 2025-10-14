Участницы программы IT-Aiel, направленной на развитие цифровых навыков среди женщин, принесли ощутимый экономический эффект. По данным организаторов, выпускницы проекта заработали в совокупности более 3,5 миллиарда тенге. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"Если мы говорим, что более тысячи женщин устроились на работу в IT-компании, то 1334 женщины стали в месяц зарабатывать как минимум 350 тысяч тенге. Если пересчитать это на годовой объем, то это более 3,5 миллиарда тенге. Государственный бюджет получил около 350 миллионов тенге налогов и иных обязательных платежей", — отметила член Национальной комиссии по делам женщин при Президенте РК Азиза Шужеева.

Программа IT-Aiel, реализуемая с 2023 года при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, помогает казахстанкам осваивать современные IT-профессии — от промт-инженера и дизайнера с применением искусственного интеллекта до тестировщика программного обеспечения и специалиста по цифровому маркетингу.

По словам организаторов, проект не только обеспечивает женщин новыми возможностями трудоустройства, но и снижает социальную зависимость от государственных выплат. Благодаря освоению цифровых профессий участницы получают стабильный доход, самостоятельно выплачивают пенсионные и медицинские взносы, а также формируют личные накопления.

"Если бы эти женщины не обучились и не нашли работу, они могли бы обращаться за адресной социальной помощью. А теперь они самостоятельно зарабатывают, выплачивают пенсионные и медицинские отчисления. Это огромное счастье, когда ты сам владеешь своим бюджетом и можешь инвестировать в семью", — подчеркнула спикер.

Программа IT-Aiel показала, что развитие цифровых компетенций среди женщин не только способствует социальной интеграции, но и формирует значимый вклад в экономику страны.