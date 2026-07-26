Программа реновации: Первый ЖК за счет частных инвестиций построили в Астане

В столичном районе Байконыр состоялась торжественная церемония открытия жилого комплекса «Дармен-1» — первого объекта, реализованного в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций.

По данным акимата Астаны, проект стал первым объектом, реализованным в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций к обновлению жилищного фонда в рамках программы реновации.

В мероприятии приняли участие аким района Байконыр, представители государственных органов, руководство строительной компании, жители нового жилого комплекса, партнеры и гости.

«ЖК состоит из двух подъездов и 158 квартир. Это первый жилой комплекс в районе, реализованный в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций. Выкупаются земельные участки и на месте ветхого жилья возводятся современные дома. Для жителей это возможность улучшить жилищные условия, не переезжая в другую часть города», – рассказал руководитель проекта Олжас Акыбаев.

По его словам, небольшое количество квартир делает комплекс более комфортным для проживания.

Житель района Байконыр Аслан отметил, что за последние годы район заметно преобразился.

«Я живу в районе Байконыр более 40 лет и вижу, как он меняется. Появляются новые скверы, общественные пространства, благоустраиваются улицы. Вместо старых ветхих домов строятся современные жилые комплексы. Район развивается наравне с левым берегом, и это очень радует. Надеюсь, что работа по обновлению района будет продолжаться», – сказал он.

По его словам, новый жилой комплекс удачно расположен, отличается современным благоустройством и станет еще одним шагом в развитии правобережной части столицы.

Напомним, на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы Глава государства поручил Правительству совместно с акиматом столицы задействовать потенциал частных застройщиков для сноса ветхих и аварийных домов, выкупа земельных участков и обновления районов реновации. ЖК «Дармен-1» стал первым объектом, реализованным по этому механизму за счет частных инвестиций.