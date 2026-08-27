Программа «Ұмай» стартует 31 августа: какие условия предлагает Отбасы банк

Отбасы банк объявил о запуске программы «Ұмай». Прием заявок начнется 31 августа 2026 года, передает BAQ.KZ.

Программа предназначена для женщин и позволяет приобрести жилье со сниженным первоначальным взносом. При этом наличие другой недвижимости не является ограничением, а купить жилье можно в любом городе Казахстана независимо от места прописки.

Средства на кредитование предоставляет Азиатский банк развития. Финансирование будет поступать поэтапно. Первый транш в размере 9 млрд тенге уже перечислен Отбасы банку.

Кто может получить кредит

Для подтверждения платежеспособности необходимо иметь официальный доход за последние шесть месяцев. Максимальный среднемесячный чистый доход семьи не должен превышать 1,25 млн тенге.

Ставка по кредиту составляет 14,8% годовых при ГЭСВ от 16,3% до 16,8%. Максимальная сумма займа – 50 млн тенге.

Первоначальный взнос зависит от города приобретения недвижимости. В Астане и Алматы он составляет от 20% стоимости жилья, в остальных городах Казахстана – от 15%.

При этом размер кредита рассчитывается исходя из наименьшей суммы – стоимости покупки или оценочной стоимости недвижимости.

"Например, если квартира в Алматы продается за 32 млн тенге, но оценена в 30 млн тенге, банк рассчитает заем исходя из 30 млн тенге. В таком случае размер кредита составит 24 млн тенге – 80% оценочной стоимости. Оставшуюся сумму заемщица должна самостоятельно перечислить продавцу", объяснили в Отбасы банке.

Какое жилье можно приобрести

По программе доступно:

готовое первичное жилье,

недвижимость на этапе строительства под гарантию Казахстанской жилищной компании или с использованием инструмента страхования,

жилье на вторичном рынке не ранее 2016 года постройки.

Приобретенное жилье оформляется на женщину. Если заемщица состоит в браке, недвижимость оформляется как совместное имущество. Также допускается привлечение созаемщиков.

Подать заявку можно дистанционно через сервис «Видеообслуживание» и личный кабинет на маркетплейсе Баспана Маркет. Также документы принимают в отделениях банка.

До 15 млн тенге на ремонт

В рамках «Ұмай» предусмотрена возможность отдельно получить заем на ремонт жилья, в котором уже проживает заемщица. Максимальная сумма такого кредита составит 15 млн тенге.

Банк будет выдавать предварительные займы до выполнения вкладчиком всех условий системы жилищных строительных сбережений. Платеж будет состоять из двух частей:

погашения начисленного вознаграждения,

пополнения депозита.

После накопления на депозите 50% от суммы займа заемщица сможет перейти на жилищный заем по ставке до 5% годовых при ГЭСВ от 5,1% до 6,9%. Наличие накоплений на депозите позволит сделать это раньше и снизить ежемесячный платеж и общую переплату.