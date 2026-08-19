Программа утилизации авто возвращается в Казахстан: когда начнут принимать машины

В Казахстане ведется работа по возобновлению программы утилизации старых автомобилей. После ее запуска граждане, сдавшие старую машину, смогут получить сертификат на скидку при покупке нового автомобиля казахстанского производства. Вопрос особенно актуален с учетом того, что более 44% автопарка страны составляют машины старше 20 лет. Когда начнется прием автомобилей, какие предприятия займутся их переработкой и какой будет сумма сертификата – разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Министерство: за старый автомобиль выдадут сертификат на покупку нового

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, сейчас ведется работа по определению предприятий, которые будут заниматься переработкой вышедших из эксплуатации транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

«После заключения договоров с переработчиками на сайте recycle.kz будет опубликовано объявление о начале приема заявок на сдачу старых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Там же будет размещен актуальный перечень пунктов приема. Согласно действующим правилам стимулирования, владельцу, сдавшему старый автомобиль или самоходную сельскохозяйственную технику на утилизацию, предоставляется сертификат на скидку при покупке нового автомобиля или сельскохозяйственной техники, произведенных на территории Казахстана», – пояснили в министерстве в ответе на запрос редакции.

При этом конкретный размер сертификата пока не называется. Размер скидки в зависимости от категории автомобиля и вида самоходной сельскохозяйственной техники устанавливает уполномоченный орган в сфере государственной поддержки индустриальной деятельности и ежегодно направляет соответствующие данные оператору РОП.

Более 44% автомобилей в Казахстане старше 20 лет

По словам президента Казахстанского автомобильного союза Анар Макашевой, за последние несколько лет автопарк страны значительно пополнился новыми автомобилями. Несмотря на это, существенная доля машин остается устаревшей.

«Сейчас количество автомобилей возрастом до семи лет превышает 1,5 млн. Это показывает, что за последние несколько лет автопарк пополнился большим количеством новых машин. Вместе с тем более 44% автомобилей в стране старше 20 лет. Конечно, такие старые машины необходимо менять. При этом гражданам нужно помочь заменить сильно устаревшие автомобили на новые. Для этого необходимо создать условия, которые сделают покупку автомобиля более доступной», – говорит Анар Макашева.

Автоэксперт: программа пока не запущена

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, говорить о возобновлении программы утилизации пока рано. Ряд вопросов – от определения предприятия, которое будет принимать автомобили, до тарифов – еще не решен.

«Сейчас конкретных новостей о возобновлении программы утилизации нет. Нам пока говорят только о том, что в дальнейшем она снова заработает. Но когда именно – неизвестно. Предприятие, которое будет оказывать эту услугу, еще не определено, тарифов нет, соответствующие правила также не утверждены. Ранее утилизацией занимался "Вторчермет", сейчас он принимает только черный металл. Поэтому программа пока не возобновлена», – сказал эксперт.

По его словам, остаются вопросы и к тому, как именно будет работать программа после запуска.

«Нет конкретной информации о том, когда и в каком порядке заработает программа, какие будут требования и кто будет заниматься утилизацией автомобилей. Программа должна быть, нам говорят, что ее возобновят. Но как она будет работать дальше, каким будет размер сертификата и другие условия – пока неизвестно», – отметил Алексей Алексеев.

Таким образом, механизм выдачи скидочного сертификата за сдачу старого автомобиля на утилизацию предусмотрен. Однако воспользоваться им можно будет только после определения перерабатывающих предприятий и заключения с ними договоров. После этого официально объявят о начале приема автомобилей и опубликуют перечень пунктов приема.