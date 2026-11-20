Государственные программы поддержки сельского хозяйства дают реальные результаты, а раннее финансирование позволяет фермерам своевременно готовиться к посевной. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту BAQ.KZ рассказал Герой Труда Казахстана, директор КТ «Зенченко» Геннадий Зенченко на полях III Форума работников сельского хозяйства в Астане.

По словам агрария, форум стал ежегодной площадкой для подведения итогов сельскохозяйственного сезона. Он отметил, что развитие отрасли заметно ускорилось благодаря государственной поддержке.

«Сегодня мы видим именно то, чего добивается Президент в сфере развития агропромышленного комплекса. Я считаю, что этот процесс идёт большими шагами», – заявил Зенченко.

«Программы работают, мы видим результат»

Аграрий подчеркнул, что поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым задачи подкреплены конкретными программами финансирования.

«Самое главное, хочу подчеркнуть: это не просто поставленные задачи. Они подкреплены серьёзными программами, которые работают. И мы видим результат», – отметил он.

Одним из важных решений Зенченко назвал раннее выделение средств сельхозпроизводителям. Это позволяет хозяйствам заранее закупать топливо, удобрения, семена и запчасти.

«Нас услышали. Спасибо Президенту, что поддержал, спасибо Правительству за то, что увидели необходимость ранней финансовой поддержки. Деньги нужно выделять раньше, чтобы сельчане могли заранее покупать удобрения, топливо, запчасти, семена и всё необходимое», – рассказал аграрий.

«Молоковозы пустыми не ездят»

Отдельно Зенченко остановился на развитии животноводства. По его словам, опыт Северо-Казахстанской области в молочном производстве распространяется на другие регионы страны.

«Сегодня Северный Казахстан служит примером. Эта модель расширяется по всему Казахстану, и мы видим плоды. О результатах развития молочного животноводства говорят молоковозы на дорогах. Они ведь пустыми ездить не могут. О чём это говорит? У нас есть сырьё», – подчеркнул он.

По мнению Зенченко, развитие молочного производства позволяет фермерам увеличивать доходность сельскохозяйственных земель.

«Мы наконец-то поняли, что животноводство – это бизнес. Не хлебом единым жив человек. Сегодня мы можем использовать каждый гектар земли для производства молока. При соответствующей поддержке животноводства маржинальность этого гектара растёт», – пояснил он.

Животноводство – основа сельской экономики

Зенченко считает, что животноводство может стать одним из главных источников дохода и занятости в сельских населённых пунктах.

«Мы долго говорили о том, что животноводство должно стать градообразующим предприятием нашей сельской отрасли», – отметил аграрий.

Он выразил уверенность, что дальнейшая поддержка аграрного сектора позволит Казахстану укрепить экономический потенциал.

«Если продолжится государственная поддержка аграрного сектора, я уверен, что Казахстан станет драйвером развития экономики нашей страны», – заключил Геннадий Зенченко.

Напомним, сегодня, 20 ноября, во Дворце Независимости в Астане стартовал III Форум работников сельского хозяйства. Мероприятие проводится третий год подряд и стало традиционной площадкой для подведения итогов аграрного сезона, обсуждения развития агропромышленного комплекса и чествования лучших работников отрасли.

В форуме принимают участие аграрии из разных регионов Казахстана, представители сельскохозяйственных предприятий и государственных органов. Особое внимание уделяется вопросам государственной поддержки фермеров, модернизации сельского хозяйства и повышения престижа сельского труда.