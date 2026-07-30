Прогулка на гидроскутере обернулась спасательной операцией на Капшагае

На Капшагайском водохранилище сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину, которые не смогли самостоятельно вернуться на берег после прогулки на гидроскутере. Как сообщили в ведомстве, сигнал поступил на пульт 112 из района зоны отдыха «Алматинская» на северном побережье водохранилища. Очевидцы сообщили, что двое отдыхающих, арендовавших гидроскутер, долго не возвращаются на берег. На поиски незамедлительно выехали спасатели.

Мужчину и женщину обнаружили вдали от берега. Выяснилось, что во время прогулки у гидроскутера закончилось топливо, из-за чего они оказались в воде без возможности самостоятельно добраться до суши. Спасатели доставили отдыхающих на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. В МЧС напомнили, что перед выходом на воду необходимо проверять исправность техники и запас топлива, а также соблюдать правила безопасности.