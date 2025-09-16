Прогулка по Кызылорде обернулась штрафом для казахстанца
Публичное разоблачение.
Сегодня, 17:59
В специализированном суде по административным правонарушениям города Кызылорда рассмотрено дело в отношении гражданина Т., который был замечен на улице без одежды, что вызвало негативную реакцию окружающих, передает BAQ.KZ.
В ходе судебного заседания гражданин Т. полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь не повторять подобных нарушений.
По постановлению суда, он признан виновным по статье 434 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и оштрафован на сумму 55 048 тенге.
