В специализированном суде по административным правонарушениям города Кызылорда рассмотрено дело в отношении гражданина Т., который был замечен на улице без одежды, что вызвало негативную реакцию окружающих, передает BAQ.KZ.

В ходе судебного заседания гражданин Т. полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь не повторять подобных нарушений.

По постановлению суда, он признан виновным по статье 434 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и оштрафован на сумму 55 048 тенге.