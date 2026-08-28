Произойдет обновление практически всех ключевых институтов власти – Токаев о проводимых реформах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конечная цель институциональных преобразований заключается в обновлении кадров во всех ветвях власти и привлечении в политику нового поколения, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что одной из ключевых задач нового законодательного органа станет дальнейшее обновление законодательства страны.

«В конечном счете, Курултай должен обеспечить модернизацию законодательства страны в соответствии с требованиями времени. С учетом национальных интересов, актуальных запросов общества и современных мировых тенденций эту работу необходимо провести оперативно и качественно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что депутаты должны не только заниматься законотворческой деятельностью, но и участвовать в продвижении новой общественной этики. По его словам, этот процесс напрямую зависит от поведения граждан, оказывающих влияние на общественное мнение, а также государственных служащих.

«Сегодня мы укореняем в обществе новые ценности. Это сложная и крайне ответственная работа. Формирование новой этики, безусловно, напрямую зависит от поведения и культуры граждан, влияющих на умы и настроение людей, а также государственных служащих. Недопустимо неадекватное и бестактное поведение в общественных местах. Депутаты наряду с принятием законов должны вносить свой вклад в продвижение новой общественной этики. Это важный вопрос, непосредственно затрагивающий национальные интересы. В целом, общество будет оценивать эффективность проводимых в стране реформ, прежде всего, по вашей деятельности», – заявил Глава государства.

Отдельное внимание Президент уделил обновлению кадрового состава органов власти. Он отметил, что по сравнению с прежним Парламентом в Курултае значительно увеличилась доля женщин и молодежи.

«Масштабные преобразования способствовали приходу в систему государственного управления нового поколения – энергичных, патриотичных и трудолюбивых молодых людей. Среди акимов, в государственных организациях и бизнесе на ведущие позиции выходят представители молодого поколения. Это один из важнейших результатов проводимых нами реформ», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что кадровое обновление является одной из главных целей проводимых институциональных преобразований.