Производители Актюбинской области обеспокоены фальсифицированной "молочкой"
Ассоциация производителей молока и молочных продуктов Актюбинской области обеспокена ввозом и реализацией фальсифицированной молочной продукции. Этот вопрос она подняла на заседании Ситуационного штаба по защите отечественных производителей молочной продукции с участием вице-министра торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова, передает BAQ.KZ.
Заседание Ситуационного штаба было посвящено вопросам защиты внутреннего рынка и поддержке ОТП молочной продукции. В ходе заседания рассмотрены вопросы государственной поддержки молочной отрасли, обеспечения представленности отечественной молочной продукции в торговых сетях, уровня торговых наценок, а также противодействия обороту фальсифицированной продукции.
В частности последний вопрос подняла Ассоциация производителей молока и молочных продуктов Актюбинской области.
– В этой связи принято решение о создании региональной межведомственной рабочей группы в Актюбинской области с участием представителей уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов для комплексного изучения и выработки мер по решению обозначенных проблем, – сообщили в Минторговли и интеграции РК.
Кроме того, представители отечественных товаропроизводителей, в том числе ОЮЛ "Мясо-молочный союз Казахстана", КТ "Зенченко и К", а также Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" обозначили проблемные вопросы, связанные с доведением мер государственной поддержки до производителей, соблюдением требований по выделению полочного пространства и фактическим уровнем торговых наценок в розничной торговле.
По итогам обсуждения вице-министром поручено Комитету торговли совместно с отечественными производителями изучить ситуацию с ценообразованием на молочную продукцию и представить соответствующие предложения.
По итогам заседания профильным структурным подразделениям поручено зафиксировать принятые решения и рекомендации для дальнейшей системной работы по защите отечественных производителей и развитию внутреннего рынка.
