Производственный комплекс по выпуску алюминиевых конструкций запущен в Актобе

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов. Он ознакомился с производственной площадкой предприятия и технологическими процессами.

В ходе мероприятия заместитель акима области отметил важность обрабатывающей промышленности в диверсификации региональной экономики. Он подчеркнул, что открытие новых производств, привлечение инвестиций и расширение производственных возможностей местных предприятий являются одними из приоритетных направлений развития области.

Общая площадь комплекса составляет 3 200 квадратных метров. Здесь производят алюминиевые окна, двери и витражные конструкции. На предприятии предусмотрен полный производственный цикл: от расчёта и проектирования изделий до покраски, обработки на высокоточных станках, сборки и упаковки готовой продукции.