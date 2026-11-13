Производственный комплекс по выпуску алюминиевых конструкций запущен в Актобе
Здесь будут производить алюминиевые окна, двери и витражные конструкции.
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В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов. Он ознакомился с производственной площадкой предприятия и технологическими процессами.
В ходе мероприятия заместитель акима области отметил важность обрабатывающей промышленности в диверсификации региональной экономики. Он подчеркнул, что открытие новых производств, привлечение инвестиций и расширение производственных возможностей местных предприятий являются одними из приоритетных направлений развития области.
Общая площадь комплекса составляет 3 200 квадратных метров. Здесь производят алюминиевые окна, двери и витражные конструкции. На предприятии предусмотрен полный производственный цикл: от расчёта и проектирования изделий до покраски, обработки на высокоточных станках, сборки и упаковки готовой продукции.
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