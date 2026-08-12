В стране усиливают профилактику производственного травматизма. Комитет государственной инспекции труда направил более 500 тысяч работодателей рекомендации по усилению безопасности и охраны труда.

Сколько работников пострадали на производстве

По итогам первого полугодия 2026 года на предприятиях Казахстана пострадали 727 работников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24,5%.

Количество работников, получивших тяжелые травмы, также увеличилось – с 409 до 476 человек, или на 16,4%.

В связи с ростом производственного травматизма Министерство труда и социальной защиты населения усиливает профилактическую работу и призывает работодателей уделять больше внимания безопасности на рабочих местах.

Что становится причиной несчастных случаев

Анализ материалов расследований показывает, что среди основных причин производственного травматизма – недостаточная организация безопасного выполнения работ и ненадлежащий контроль за соблюдением требований безопасности.

Также фиксируются случаи эксплуатации неисправного оборудования и нарушения требований при выполнении работ повышенной опасности.

Среди факторов, способствующих возникновению несчастных случаев, специалисты называют формальный подход к инструктажам и обучению работников, необеспечение или неприменение средств индивидуальной защиты, а также недостаточный контроль за состоянием рабочих мест.

Что рекомендуют работодателям

Ведомство рекомендует усилить внутренний контроль за безопасностью и охраной труда.

Работодателям необходимо обеспечить:

надлежащее оформление трудовых отношений и своевременное внесение данных о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров;

страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей;

регулярное обучение, проведение инструктажей и проверку знаний требований безопасности;

обязательные медицинские осмотры в установленных законодательством случаях;

обеспечение работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

выявление и снижение профессиональных рисков;

эффективную работу специалистов по безопасности и охране труда, производственных советов и технических инспекторов.

Как защищают несовершеннолетних работников

Отдельное внимание уделяется соблюдению трудовых прав работников младше 18 лет.

Законодательство запрещает привлекать несовершеннолетних к тяжелым работам, работам с вредными и опасными условиями труда, а также к ночным и сверхурочным работам. Кроме того, для них установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

Что делать работодателю при несчастном случае

При несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, работодатель обязан оказать пострадавшему первую помощь и принять меры для сохранения обстановки на месте происшествия, если это не создает угрозы для жизни и здоровья других людей.

Также необходимо организовать расследование в установленном законодательством порядке.

О несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, работодатель обязан сообщить в соответствующее территориальное подразделение государственной инспекции труда в течение суток.

Безопасность должна быть ежедневной

Минтруда продолжает работу по предупреждению производственного травматизма и усилению профилактических мер.

Работодателям необходимо регулярно выявлять и оценивать профессиональные риски, обеспечивать безопасность рабочих мест и оборудования, проводить обучение и инструктажи, а также контролировать соблюдение требований охраны труда.

Главная задача – не устранять последствия несчастного случая, а не допустить его. Безопасные условия труда должны обеспечиваться ежедневно и на каждом рабочем месте.