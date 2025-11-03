Казахстан демонстрирует уверенный рост в производстве минеральной воды и безалкогольных напитков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

За январь–сентябрь 2025 года на отечественных предприятиях выпущено 3,1 млрд литров продукции — это на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат стал одним из самых заметных за последние годы и отражает растущий внутренний спрос, а также активное развитие экспортных направлений.

Лидером по объёмам производства стала Алматинская область, где за девять месяцев произведено 1,3 млрд литров напитков — на 4,8% больше, чем годом ранее. Существенные объёмы также зафиксированы в Шымкенте (719,3 млн литров), Астане (332 млн литров), Алматы (205,9 млн литров) и Туркестанской области (184,1 млн литров). Эти регионы формируют основу отечественного производства, обеспечивая не только внутренние потребности, но и экспортный потенциал.

По итогам января–августа текущего года внутренний рынок на 89,3% обеспечен отечественными производителями, что выше прошлогоднего показателя (87,5%). Импорт при этом остаётся на стабильном уровне — 10,7% от общего объёма, или 319,6 млн литров продукции. Экспорт, напротив, продолжает расти: за восемь месяцев 2025 года Казахстан отправил за рубеж 314,7 млн литров напитков — на 6,7% больше, чем годом ранее.

Внутренние продажи также демонстрируют устойчивую положительную динамику. Объём реализации на внутреннем рынке достиг 2,7 млрд литров — на 18% выше прошлогоднего уровня. Это говорит о растущем интересе потребителей к отечественным брендам и расширении ассортимента на полках магазинов.

Однако вместе с ростом производства и продаж заметно выросли и цены. По данным на сентябрь 2025 года, минеральная вода, прохладительные напитки и соки подорожали в среднем на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Минеральная вода прибавила в цене 16,9%, питьевая — 17,3%, газированные напитки — 16,6%, а негазированные — 10,5%. Фруктовые соки стали дороже на 13%, овощные — на 13,1%.

Наибольшее удорожание зафиксировано в Павлодарской области — сразу на 30%. Значительный рост цен также отмечен в Северо-Казахстанской (20,8%), Акмолинской (18,4%) и Улытауской (18%) областях, а также в Астане, где цены выросли на 16,1%.

Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости производства, логистическими издержками и ростом цен на упаковку и сахар. Тем не менее, высокий уровень самообеспеченности и рост экспорта показывают, что казахстанская индустрия напитков уверенно укрепляет позиции и на внутреннем, и на внешнем рынках.