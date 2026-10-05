Производство элитных семян модернизировали в хозяйстве под Карагандой

В ТОО «Шахтерское» Карагандинской области ежегодные инвестиции в производство исчисляются миллиардами тенге. Здесь выращивают зерновые, масличные культуры и картофель, развивают орошение, производят элитные семена и расширяют мощности для хранения урожая. Только за девять месяцев 2026 года в основной капитал хозяйства вложили 6,68 млрд тенге. Как устроено производство и какие проблемы сегодня остаются у аграриев, выяснила корреспондент BAQ.kz.

Во что вкладывают миллиарды

По словам руководителя ТОО «Шахтерское» Георгия Прокопа, предприятие последовательно увеличивает объем инвестиций. В 2024 году в производство вложили 4,5 млрд тенге, в 2025-м – 6,43 млрд тенге.

К 1 октября текущего года объем инвестиций в основной капитал достиг 6,68 млрд тенге. На этом в хозяйстве останавливаться не намерены.

«И это еще не предел. До конца года, думаю, вложения в основной капитал у нас достигнут 7,5 млрд тенге. Мы очень много строим, очень много приобретаем», – рассказал руководитель хозяйства.

Одно из направлений инвестиций – современная линия по подготовке семян.

Как зерно готовят к посеву

ТОО «Шахтерское» является элитно-семеноводческим хозяйством. Этот статус предприятие получило в 2003 году.

Сегодня здесь работает семяочистительная линия немецкой компании PETKUS. На ней семена проходят практически весь необходимый цикл подготовки: грубую и первичную очистку, сортировку по удельному весу и, при необходимости, через фотосепаратор. Затем их протравливают и упаковывают в биг-бэги.

По словам руководителя предприятия, только оборудование обошлось более чем в 1,2 млн евро. Вместе со строительной частью стоимость объекта составила почти 1 млрд тенге.

«Мы должны поставлять товаропроизводителям семена уже готовыми к посеву, протравленными и затаренными в большие биг-бэги. Чтобы производитель привез их к себе, заправил сеялку и вышел в поле», – объяснил Георгий Прокоп.

Возможности оборудования уже пригодились на практике. В прошлом году в семенах пшеницы обнаружили примесь ячменя. Разделить культуры удалось при помощи фотосепаратора – зерна отличили по цвету.

Под семенные цели в хозяйстве отведено около 1,5 тыс. гектаров. Элитные семена поставляют сельхозпроизводителям Карагандинской области, часть продукции приобретают хозяйства Костанайской и Акмолинской областей.

Сколько земли засевают

Масштабы хозяйства измеряются десятками тысяч гектаров. На богарных землях зерновые занимают около 32 тыс. гектаров, еще 8 тыс. гектаров приходится на масличные культуры.

Отдельно предприятие развивает орошаемое земледелие. Сначала в четыре этапа здесь создали систему орошения на 1 753 гектарах. Еще один участок площадью 1 800 гектаров начали создавать в прошлом году и запустили в нынешнем.

На сегодняшний день площадь орошаемых земель составляет около 3,5 тыс. гектаров.

На них хозяйство выращивает картофель, рапс, а теперь пробует и кукурузу на зерно.

В этом году экспериментальные посевы кукурузы заняли 85 гектаров. Урожайность, по данным предприятия, составила 101 центнер с гектара – чуть более 10 тонн.

«Для начала, думаю, это неплохой показатель. Будем дальше развивать это направление, потому что кукуруза становится востребованной на внутреннем рынке», – рассказал руководитель.

Животноводством предприятие пока не занимается. Возможность развития этого направления намерены рассматривать после завершения текущих проектов.

Почему картофеля станет больше

Картофелеводство для хозяйства сравнительно молодое направление. Первые посадки здесь появились около десяти лет назад. До этого предприятие картофель не выращивало.

За это время были созданы системы орошения и мощности для хранения урожая.

В 2026 году картофелем засеяли 750 гектаров. В следующем году площадь планируют увеличить до 1 тыс. гектаров.

«Никогда это хозяйство не занималось картофелеводством. Мы сами построили орошение, первое хранилище и десять лет назад впервые посадили картофель. В этом году выращиваем его уже одиннадцатый год», – рассказал Георгий Прокоп.

Расширение этого направления в хозяйстве связывают в том числе с расположением предприятия в продовольственном поясе Астаны.

Почему урожай не сразу отправляют на продажу

После уборки картофель не сразу попадает к покупателю. Его необходимо подготовить к длительному хранению.

В хозяйстве урожай сначала просушивают, после чего постепенно регулируют температурный режим. Картофель хранят примерно при 5,8 градуса.

Продажи нынешнего урожая предприятие рассчитывает начать ориентировочно с 20 октября.

По словам руководителя, хозяйство устроила бы средняя цена в пределах 130-140 тенге за килограмм.

«Нам большой цены не надо. Если в среднем будет цена 130-140 тенге, нас это устраивает», – отметил он.

При этом себестоимость килограмма картофеля на предприятии оценивают примерно в 80 тенге с учетом НДС.

Почему картофель дорожает по дороге до магазина

Одной из проблем аграрного сектора руководитель «Шахтерского» называет сбыт продукции.

При этом он обращает внимание и на разницу между ценой непосредственно у производителя и стоимостью товара в рознице.

В качестве примера Георгий Прокоп привел случай, когда хозяйство продало картофель по 80 тенге за килограмм. По его словам, впоследствии эта продукция появилась в магазине по цене 160 тенге.

«Мы продавали здесь картошку по 80 тенге. Нам заплатили 80, а в магазине наша картошка стоила 160 тенге», – рассказал он.

В приведенном руководителем случае розничная стоимость оказалась вдвое выше отпускной цены хозяйства.

На вопрос о том, что сегодня является одной из основных сложностей для сельхозпроизводителей, он ответил:

«Я думаю, самая большая сложность – это сбыт продукции. Она пока не такая большая, но присутствует».

Сколько зарабатывают механизаторы

За десятками тысяч гектаров и миллиардами инвестиций стоит работа более двухсот человек.

Сегодня в компании трудятся 210 работников, около 80 из них – механизаторы.

Среднемесячная зарплата механизаторов при расчете за 12 месяцев, по словам руководителя, составляет около 601 тыс. тенге. Средняя зарплата по всему предприятию – порядка 490 тыс. тенге.

Однако в хозяйстве считают, что для закрепления работников на селе одной зарплаты недостаточно.

«Надо было создать комфортные условия для проживания людей, которые работают у нас на полях. Сегодня механизатор, находясь в поле, знает, что его детям есть чем заняться. Есть условия для занятий спортом и творчеством, нормальные условия для проживания», – рассказал руководитель.

Поэтому развитие производства здесь связывают и с развитием самого населенного пункта.