В Казахстане рыбная отрасль демонстрирует рост, однако страна по-прежнему остаётся зависимой от импорта. Об этом сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Миллиарды вложены — какой эффект

В 2026 году на развитие аквакультуры направлены значительные средства. По данным министерства, 1,9 млрд тенге выделено на повышение качества продукции и развитие племенного рыбоводства, 3,4 млрд тенге — на возмещение инвестиционных затрат, ещё 1 млрд тенге — на субсидирование ставок по кредитам и лизингу.

Дополнительно 1 млрд тенге предусмотрен на субсидирование процентных ставок при кредитовании и приобретении техники и оборудования в агропромышленном комплексе.

Хозяйств становится больше, но этого мало

Сегодня в стране насчитывается более 1200 субъектов рыбного хозяйства, из них 682 занимаются аквакультурой. За последние годы их число выросло почти вдвое, что говорит о положительной динамике.

Однако, как отмечают в комитете, объёмы производства пока не позволяют полностью покрыть внутренний спрос.

Главная проблема — импорт

По итогам 2025 года общий объём рынка составил 106,4 тыс. тонн. Из них 49,6 тыс. тонн было выловлено, 22,9 тыс. тонн выращено, 21,1 тыс. тонн экспортировано и 55 тыс. тонн импортировано.

Таким образом, зависимость от импорта остаётся значительной — около 43%. При этом потребление рыбы на душу населения выросло с 4 до 5,3 кг, тогда как рекомендуемая норма составляет 14,5 кг.

В рыбном промысле задействовано более 700 хозяйств, основная их часть сосредоточена в Атырауской, Кызылординской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

Экспорт есть, но баланс нарушен

Казахстан поставляет рыбную продукцию в 21 страну, включая Германию, Нидерланды, Литву, Россию и Китай. При этом 20 отечественных предприятий имеют право экспорта в страны Европейского союза.

Однако объёмы импорта существенно превышают экспорт, что свидетельствует о дисбалансе на рынке.

Какие меры поддержки предусмотрены

С 2024 года в стране действует программа льготного кредитования проектов в сфере аквакультуры под 2,5% годовых. За 2024–2025 годы поддержку получили 10 субъектов на сумму 5,7 млрд тенге.

В 2026 году совместно с акиматами определены 24 проекта на сумму 13,7 млрд тенге. Кроме того, планируется выдача льготных кредитов под 5% на пополнение оборотных средств (14 проектов на 5 млрд тенге) и под 6% — на инвестиционные цели (18 проектов на 6 млрд тенге).

Основные проблемы отрасли

Ключевым ограничением остаётся дефицит кормов. Общая потребность составляет около 72 тыс. тонн, из которых 18 тыс. тонн импортируются, а 54 тыс. тонн производятся внутри страны, в том числе самими хозяйствами.

В министерстве отмечают, что отечественное производство высокотехнологичных кормов пока ограничено, что сохраняет зависимость от импорта. Для решения проблемы планируется запуск трёх проектов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях.Планы до 2030 года

Напомним, в 2021 году была принята программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Её ключевая цель — увеличить объёмы выращивания рыбы до 270 тыс. тонн и довести потребление на душу населения до 12 кг.

Также программа предусматривает снижение нагрузки на природные водоёмы и расширение мер государственной поддержки аквакультуры.

Несмотря на рост числа хозяйств и увеличение господдержки, Казахстан пока не достиг продовольственной самостоятельности в рыбной отрасли. Импорт продолжает занимать значительную долю рынка, а ключевые проблемы — кормовая база и производственные мощности — остаются актуальными.