Производство лекарств в Казахстане выросло почти на четверть

В Казахстане увеличивается производство отечественных лекарств. За первые девять месяцев 2026 года выпуск фармацевтической продукции достиг 172,4 млрд тенге. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, основной рост обеспечило производство лекарственных препаратов.

За январь–сентябрь их выпустили на 158,1 млрд тенге — на 24,4% больше, чем годом ранее. Увеличивается и доля отечественных производителей на внутреннем рынке. Если по итогам 2025 года она составляла 38,8%, то за январь–октябрь 2026-го достигла 42%. При этом каждый четвёртый зарегистрированный в Казахстане препарат производится местными фармацевтическими предприятиями.

Вместе с производством растут и инвестиции в отрасль. В 2025 году в фармацевтическое производство вложили 142,8 млн долларов — втрое больше, чем в 2023-м. Ещё 36,7 млн долларов инвестировали в первом полугодии 2026 года. В ближайшие годы в Казахстане планируют построить новые фармацевтические предприятия.

Правительство подписало восемь инвестиционных соглашений на общую сумму 862 млн долларов. Заводы появятся в Алатау, Караганде и Шымкенте. На них намерены выпускать около 500 наименований лекарств. Растёт и экспорт казахстанской фармацевтической продукции.

За восемь месяцев 2026 года его объём достиг 58,3 млн долларов — на 25,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно заметно увеличились поставки готовой высокотехнологичной продукции: с 13,6 млн до 26,4 млн долларов.