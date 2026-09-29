Производство медизделий для травматологии расширят в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова поручила подготовить отдельный план по расширению производства отечественных медицинских изделий для травматологии. Об этом стало известно по итогам ее посещения Международного научно-производственного центра травматологии и ортопедии в Астане.

Что выпускают в Астане

В ходе визита глава ведомства ознакомилась с серийным производством отечественной продукции, применяемой при лечении переломов и тяжелых травм.

На предприятии выпускают универсальные ортопедические приставки, аппараты внешней фиксации, специализированные инструменты и другие медицинские изделия для травматологии. Продукция прошла государственную регистрацию, а разработки предприятия защищены патентами.

Почему важно развивать производство

«Когда речь идет о тяжелой травме, счет может идти на минуты. У врача должно быть все необходимое для своевременного оказания помощи пациенту. Если у нас выпускают зарегистрированную, качественную и безопасную продукцию, необходимую нашим врачам, мы должны создавать условия для развития такого производства», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Сегодня в Казахстане работают более 100 производственных площадок, выпускающих различные виды медицинских изделий. Одним из приоритетных направлений остается развитие отечественной продукции для травматологии.

Как это повлияет на обеспечение больниц

Расширение собственного производства позволит повысить устойчивость обеспечения медицинских организаций необходимыми изделиями и снизить зависимость от внешних поставок.

При этом ключевыми требованиями к медицинской продукции остаются ее качество и безопасность.

Что поручила министр

По итогам посещения предприятия министр поручила разработать отдельный план расширения производства отечественных медицинских изделий для травматологии с учетом реальной потребности медицинских организаций.